Novo cartão prateado do Nubank; conheça a nova proposta

O Nubank lançou um novo cartão, agora, voltado aos clientes pessoa jurídica (PJ), com função débito e crédito. A nova ferramenta tem um design diferente das demais da fintech, possuindo uma cor prata.

Os autônomos, microempreendedores individuais (MEIs) ou pequenos empresários que utilizam a conta PJ do banco digital podem solicitar o novo cartão, que, embora seja fisicamente diferente, funciona como os outros.

De acordo com a fintech, o novo cartão de crédito também não possui cobranças de anuidade ou manutenção. Além disso, é possível acompanhar todas as transações realizadas com a ferramenta por meio do aplicativo.

Cartão prateado do Nubank

A nova cor possibilita a diferenciação entre cartões de pessoas físicas (roxo) e cartões de pessoas jurídicas. O empreendedor que possui os dois, pode separar seus gatos de forma mais prática.

Desta forma, se você tem uma conta de pessoa física, o seu cartão será o roxinho. Por outro lado, se você tem uma conta PJ do Nubank, basta solicitar o seu cartão prateado. No entanto, para isso, é preciso seguir os requisitos abaixo:

Estar com o cartão atual com prazo próximo ao vencimento;

Nunca ter pedido um cartão na conta PJ;

Ter perdido cartão ou ter sido roubado.

Por fim, é importante frisar que o solicitante estará sujeito a análise de crédito. Sendo assim, o Nubank pode liberar ou não a ferramenta ao PJ. O cartão está sendo liberado aos poucos, mas deve chegar para todos os usuários em breve.

Veja como aumentar o limite do seu cartão do Nubank

O cartão de crédito do Nubank é um dos mais solicitados do mercado financeiro atualmente. O cartão do banco digital não possui anuidade e disponibiliza diversos benefícios. No entanto, na maioria das vezes o limite concedido é abaixo do esperado.

Portanto, confira abaixo algumas dicas para aumentar o limite do seu roxinho.

Concentre as despesas no seu cartão de crédito

A primeira dica é concentrar todos os seus gastos na ferramenta do Nubank. Dessa forma, é possível garantir que todo o seu limite vai ser bem explorado, o que pode deixar evidente para fintech que você precisa de mais crédito.

Mantenha o CPF livre de restrições

Um dos fatores que podem te ajudar a aumentar o limite no cartão da fintech é manter o seu histórico de crédito intacto. Isso acontece quando você anda em dia com o pagamento das suas dívidas, não ficando inadimplente com o Nubank ou qualquer outra empresa, longe da restrição do CPF.

Pague a fatura em dia

Além de evitar cair em dívidas, também é importante não atrasar o pagamento das faturas do Nubank. Ao pagar a dívida no dia do vencimento significa que você honra com seus compromissos, inclusive com a instituição financeira. Vale ressaltar que pagar o valor mínimo não é uma boa ideia.

Desenvolva um relacionamento com o Nubank

Também é possível estreitar os laços com a fintech ao contratar outros serviços disponibilizados. A ação pode te ajudar a conseguir um limite maior para o cartão de crédito.

Mantenha os seus dados da renda em dia

Por fim, outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atualizados, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite.