Novo GOLPE do WhatsApp usando link de sorteios: Veja como se proteger

Criminosos estão se passando por um grande e-commerce para aplicar golpes pelo WhatsApp. Infelizmente, as fraudes realizadas através da plataforma de mensagens costumam fazer muitas vítimas, uma vez que o canal permite uma fácil circulação.

Muitas vezes, as Fakes News são compartilhadas por familiares e amigos pelo mensageiro. O golpe em questão, seduz as pessoas com a possibilidade de ganhar algo valioso e sem custo, bastando clicar em um suposto link.

Os golpistas estão se passado pelo Mercado Livre com uma proposta de sorteios. O link de má fé leva a vítima a entrar em um site muito parecido com o da empresa e responder a algumas perguntas pessoais.

Assim, quando a pessoa está acreditando que está chegando próximo ao prêmio, é incentivada a compartilhar a mesma mensagem e link para seus contatos, o que eleva o alcance do cibercriminoso em pouquíssimo tempo.

Como se proteger de cibercrimes?

Não realize pagamentos ou transferências de imediato quando houver solicitação através do Whatsapp;

Não forneça dados ou os confirme através de telefones ou aplicativos não seguros;

Restrinja as configurações de privacidade de redes sociais, especialmente a da foto de perfil do Whatsapp;

Ative a verificação em duas etapas no Whatsapp.

Novo recurso para reagir mensagens do WhatsApp terá todos os emojis

Recentemente, o WhatsApp lançou um recurso que permite aos usuários reagirem as mensagens com emojis, mas tudo indica que essa opção será atualizada em breve. A Meta está desenvolvendo uma novidade.

Além dos atuais emojis disponíveis para reagir mensagens, a empresa pretende liberar todos os outros. Portanto, em breve os usuários do aplicativo poderão reagir às mensagens usando todos os ‘rostinhos’ disponíveis.

Segundo o site especializado, WABetaInfo, os usuários das versões 2.22.15.6 e 2.22.15.7 da versão beta para Android já podem usar o novo recurso. Vale ressaltar que a versão beta 22.14.0.71 para iOS também já possui a novidade.