NOVO RG 2022: Emissão do documento já tem data; veja quando

A partir do dia 4 de agosto, sete estados brasileiros incluindo e o Distrito Federal começarão a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O novo documento contará com um número unificado, sendo este o cadastro de pessoas físicas (CPF).

Desta forma, o número do RG mudará, sendo apenas considerado o CPF. Além disso, o documento será autenticidade por um QR Code, impresso na versão física da nova Carteira de Identidade Nacional. Veja mais informações adiante.

Quais estados emitirão o novo RG em agosto?

Veja a lista:

Acre;

Distrito Federal;

Goiás;

Minas Gerais;

Paraná;

Pernambuco;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

Os demais estados têm até março de 2023 para se adequarem ao novo sistema e começarem a emitir o novo RG de forma gradual e gratuita. Contudo, não precisa correr, o documento antigo segue válido até 2032.

Como será a nova Carteira de Identidade?

Veja as novidades trazidas com a Carteira de Identidade:

Identificação do estado que a expediu;

Identificação do órgão expedidor;

Armas da República Federativa do Brasil, a inscrição “República Federativa do Brasil” e a inscrição “Governo Federal”;

Nome, filiação, sexo, nacionalidade, local e data de nascimento do titular;

Número de registro geral nacional;

Foto 3×4;

Assinatura e impressão digital do polegar direito do titular;

Número único da matrícula de nascimento ou de casamento;

Expressão “Válida em todo território nacional”;

Data de validade, local e data de expedição do documento;

Código de barras bidimensional no padrão QR code;

Assinatura do dirigente do órgão expedidor;

Zona de leitura mecânica, de acordo com o padrão da OACI;

Biometria obrigatória;

Código MRZ (o mesmo usado nos passaportes);

Grupo sanguíneo e fator RH;

Identificação do titular como doador de órgão ou não;

Inclusão da naturalidade do cidadão;

Unificação do número pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O novo RG será obrigatório?

O novo documento será o único para a identificação dos brasileiros. De todo modo, a substituição será gradual, conforme a necessidade do cidadão, como no caso de vencimento da versão antiga, segunda via, renovação aos 18 anos, entre outras possibilidades.

A partir de quando o novo RG passará a ser exigido?

Os órgãos expedidores de todos os estados brasileiros terão que emitir, obrigatoriamente, o novo modelo de RG a partir do dia 6 de março de 2023.

Como solicitar o novo RG?

Até o momento, não há detalhes quanto ao processo de solicitação do novo RG, mas o Governo Federal adiantou que os documentos continuarão sendo emitidos pelos órgãos estaduais. A validação do novo documento se dará por meio da plataforma do governo.