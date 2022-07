NOVO RG 2022 LIBERADO: Veja como fazer o seu novo documento

No dia 27 de junho, o Governo Federal anunciou o lançamento do novo RG (Registro Geral), agora conhecido como CIN (Carteira de Identidade Nacional). No entanto, muitos brasileiros ficaram com dúvidas quanto a implementação do documento.

Diante disso, separamos algumas perguntas e repostas que podem sanar suas dúvidas. Continue nos acompanhando!

O que é o novo RG?

A CIN (Carteira de Identidade Nacional) é um documento unificado, ou seja, foi criado para ser o único registro de identificação nacional. No novo documento, há apenas o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como registro do cidadão.

O que difere o RG antigo do novo?

Além da numeração única (CPF), a nova identidade pode ser autenticada através de um QR Code. Até o momento, cada estado pode emitir seus próprios números de identificação. Mas com o novo modelo, a emissão será padrão em todas as federações.

Por que o novo RG foi criado?

Conforme as informações do Governo, o novo documento foi criado a fim de modernizar a identificação dos brasileiros e trazer mais segurança contra falsificações. Uma das ferramentas que assegura essa evolução é o QR Code.

Quem precisa tirar o novo RG?

A emissão do novo RG está disponível para todos os cidadãos brasileiros. Caso a pessoa não tenha o CPF, o órgão de identificação local realizará a inscrição no Cadastro de Pessoa Física e emitirá a nova identidade simultaneamente.

O novo RG será obrigatório?

O novo documento será o único para a identificação dos brasileiros. De todo modo, a substituição será gradual, conforme a necessidade do cidadão, como no caso de vencimento da versão antiga, segunda via, renovação aos 18 anos, entre outras possibilidades.

A partir de quando o novo RG passará a ser exigido?

Os órgãos expedidores de todos os estados brasileiros terão que emitir, obrigatoriamente, o novo modelo de RG a partir do dia 6 de março de 2023.

Como solicitar o novo RG?

Até o momento, não há detalhes quanto ao processo de solicitação do novo RG, mas, o Governo Federal adiantou que os documentos continuarão sendo emitidos pelos órgãos estaduais. A validação do novo documento se dará por meio da plataforma do governo.

Qual será a validade do novo RG?

O novo RG terá os seguintes prazos de validade:

Pessoas de 0 a 12 anos: validade de 5 anos;

Pessoas de 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos; e

Pessoas com 60 anos ou mais: validade indeterminada.