NOVO RG DIGITAL: Brasileiros já podem baixar o APP; veja como fazer

Os brasileiros já podem realizar baixar em seu celular, o RG Digital. A nova ferramenta traz praticidade ao cotidiano do cidadão brasileiro, sobretudo porque ter o documento em mãos é de extrema importância.

Agora, o usuário não precisa estar com o documento físico em mãos, o que garante ainda mais segurança para o cidadão.

RG já está disponível para download

O novo RG já está disponível nos estados de Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Para aqueles que não residem em um dos estados citados, será necessário aguardar a implementação.

A nova ferramenta está disposta em um aplicativo oferecido por meio dos Estados para a população e todos os cidadãos poderão acessar a versão digital deste documento.

Todavia, é importante destacar que, apesar de ser oferecido em vários estados do país, nem todos ainda possuem a versão digital do documento.

Acontece que legislação atual determina que cada estado seja responsável pela emissão do RG. Portanto, cada estado possui suas próprias definições, assim como podem liberar ou não a versão digital do documento neste momento.

Confira os estados que oferecem o RG e faça o download em seu celular:

Após instalação do RG, basta que o cidadão clique na opção de adicionar o documento. Feito isso, aponte a câmera do seu celular no QR Code que está no seu documento e valide a versão digital.

Confira as mudanças:

Autenticação do documento através do QR Code;

Biometria obrigatória (impressão digital da pessoa);

Identificação se o titular é doador de órgão ou não;

Constará a naturalidade do cidadão;

Adoção do padrão internacional código MRZ (mesmo código que contém nos passaportes);

Presença do grupo sanguíneo e fator RH no documento;

Uniformização da Carteira de Identidade para todo território nacional.

Novo RG terá duas versões

O novo documento pode ser encontrado em duas versões: a física e a digital. O modelo impresso garante a identificação dos cidadãos que não possuem acesso à internet. Já a versão virtual, pode ser acessada por meio do aplicativo do Governo Federal.

Todavia, é importante destacar que a versão digital só será disponibilizada após a emissão do RG físico. O uso do novo documento foi autorizado em postos migratórios de países do Mercosul. Nos demais, ainda será necessário o Passaporte.

Como emitir?

Para verificar se o seu Estado, dentre os citados acima, já está emitindo o novo RG, será necessário se dirigir a uma unidade de cadastramento como Poupa Tempo e Expresso Cidadão.

Caso a resposta seja positiva, será necessário apresentar a certidão de nascimento ou casamento para gerar o novo documento de identidade. Contudo, vale lembrar que o antigo modelo do RG terá validade por 10 anos, sendo assim, a nova identidade começará a ser exigido apenas em 2032.

Qual será a validade do novo RG?

O novo RG terá os seguintes prazos de validade:

Pessoas de 0 a 12 anos: validade de 5 anos;

Pessoas de 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos; e

Pessoas com 60 anos ou mais: validade indeterminada.