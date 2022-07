NOVO RG já está valendo: veja como emitir o documento

O Governo Federal já liberou a emissão da nova carteira de identidade. No entanto, por estar trazendo novidades, é necessário que as unidades de identificação dos estados brasileiros se adequem ao novo sistema.

De acordo com as informações do Governo, todas as instituições de identificação serão obrigadas a realizarem a emissão do novo Registro Geral (RG) a partir de março de 2023.

O que muda no novo RG?

O novo modelo do RG une a Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Isso porque, apenas a numeração do CPF será cotada no documento. Veja as demais mudanças:

Autenticação do documento através do QR Code;

Biometria obrigatória (impressão digital da pessoa);

Identificação se o titular é doador de órgão ou não;

Constará a naturalidade do cidadão;

Adoção do padrão internacional código MRZ (mesmo código que contém nos passaportes);

Presença do grupo sanguíneo e fator RH no documento;

Uniformização da Carteira de Identidade para todo território nacional.

Quando devo trocar o meu RG?

Caso queira saber se na sua região já está sendo emitindo o novo modelo de RG, busque informações junto aos órgãos de identificação como as Redes Poupa Tempo e Expresso Cidadão. Dessa forma, para contar com a nova versão, será necessário apresentar a certidão de nascimento ou casamento.

Por fim, vale destacar que o novo RG não terá obrigatoriedade de maneira imediata. Acontece que o novo documento somente será obrigatório em 2032. Sendo assim, a população tem um grande tempo para conseguir trocar o documento.

Quais estados vão emitir o novo RG?

A partir do dia 4 agosto, os seguintes estados passarão a emitir a nova identidade:

Acre;

Distrito Federal;

Goiás;

Minas Gerais;

Paraná;

Pernambuco;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

Como emitir o novo RG?

Será necessário apresentar nas instituições que emitem o documento, como Poupatempo, a Certidão de Nascimento ou de Certidão de Casamento. Além disso, o cidadão deve ter cadastro biométrico na Justiça Eleitoral.