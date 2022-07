Novo RG: Saiba como acessar o documento digital

O Governo Federal liberou um novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Além do documento físico, os cidadãos brasileiros também podem contar com a versão digital.

Por meio do documento digital, será possível obter todas as informações contidas na identidade impressa. No mais, por ser um documento virtual, é possível reduzir os riscos de roubo e perda do Registro Geral.

RG Digital

De antemão, é necessário saber se o estado onde reside já disponibilizou o aplicativo do RG Digital. Isso porque, não são todos os estados que já se adequaram ao novo sistema da Carteira de Identidade.

A partir do dia 4 de agosto estarão aptos a emitirem a nova versão do RG os seguintes estados:

Alagoas;

Distrito Federal;

Goiás;

Pará;

Paraíba;

Rio de Janeiro;

São Paulo.

Com acessar o RG Digital

Sendo confirmada a emissão do novo RG físico e digital no seu estado, basta baixar o aplicativo e clicar na opção “Adicionar RG”. Na sequência, será preciso escanear o QR Code que pode ser encontrado no documento impresso.

Todavia, para confirmar a autenticidade de quem solicita o documento, é necessário passar pela etapa de reconhecimento facial. Feito isto, é só criar uma senha para ter acesso a versão virtual do documento.

Contudo, é importante frisar que todos terão acesso ao novo RG a partir de março de 2023, conforme a regra estabelecida pelo Governo Federal.

O que muda na nova identidade?

Confira quais as principais alterações trazidas com o novo RG:

Autenticação via QR Code;

Biometria obrigatória;

Código MRZ (o mesmo usado nos passaportes);

Grupo sanguíneo e fator RH;

Identificação do titular como doador de órgão ou não;

Inclusão da naturalidade do cidadão;

Unificação do número pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O novo RG será obrigatório?

O novo documento será o único para a identificação dos brasileiros. De todo modo, a substituição será gradual, conforme a necessidade do cidadão, como no caso de vencimento da versão antiga, segunda via, renovação aos 18 anos, entre outras possibilidades.