Novo RG: Veja qual é o prazo para emitir o documento

Os brasileiros já podem contar com um novo modelo de Carteira de Identidade Nacional (CIN). De acordo com o Governo Federal, o novo documento tem o intuito de aumentar a segurança e diminuir o número de fraudes.

Como o novo RG funciona?

Afim de concretizar os seus objetivos, o novo Registro Geral (RG) trouxe algumas atualizações e uma versão digital. Confira as melhorias:

Padronização da CIN para o Brasil;

Implementação do código internacional MRZ (Machine Readable Zone ou Zona Legível por Máquina, em português);

Inclusão da naturalidade do cidadão;

Informará o grupo sanguíneo e o fator RH;

Mostrará se a pessoa é doador de órgãos ou não;

Biometria obrigatória;

Verificação do documento por QR Code.

Além dessas alterações, o documento possui o intuito de tornar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) o único número de identificação. Desta forma, o número de RG será extinguido.

Qual o prazo para solicitar o novo RG?

O novo RG pode ser solicitado desde março deste ano, no entanto, os estados ainda não se encontram aptos a realizarem o procedimento. O Governo Federal deu um prazo de até março de 2023 para que os órgãos de identificação se adequem ao novo sistema.

De todo modo, para os cidadãos ainda não existe a obrigatoriedade de emissão imediata do novo RG. Porém, em 2032 esta nova versão será obrigatória para todos os brasileiros, conforme a validade de 10 anos do documento atual.

Com relação a versão digital do RG, já está disponível em alguns estados, como: Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Todavia, o nome da plataforma varia segundo a unidade federativa que a criou.

Você como obter o RG, CPF e a CNH no seu celular

Seus documentos pessoais, como CPF, RG, CNH ou até mesmo carteirinha do SUS, são perdidos com facilidade? É muito comum que, por uma distração ou acidente, algum documento seja perdido, gerando grande preocupação ao dono. Mas calma, a situação pode ser resolvida de forma bem prática.

As versões digitais dos documentos pessoais têm sido cada vez mais utilizadas no país, o que traz mais praticidade, e mais segurança aos usuários. Confira a seguir quais documentos podem ser acessados pelo celular.

Lista de documentos que possuem sua versão digital

RG

O Registro Geral (RG) pode ser acessado em sua versão digital nos aplicativos disponibilizados por seus respectivos estados. Basta baixa-lo e fazer o cadastro solicitado. Vale ressaltar que para ter acesso ao modelo virtual, é necessário que no documento físico tenha o QR Code.

Carteira de Trabalho Digital (CTPS)

Os trabalhadores também podem emitir sua carteira de trabalho pelo aplicativo CTPS digital. A plataforma está disponível para Android e iOS, e pode conceder informações sobre os registros trabalhistas, número do PIS/PASEP, contrato de trabalho, entre outros.

Título de eleitor

Os cidadãos podem acessar o seu título de eleitor pelo aplicativo e-Título. Para acessá-lo, o usuário deve informar alguns dados pessoais, como número do CPF e o nome da mãe, por exemplo.

CRLV e CNH

Ambas as versões digitais podem ser emitidas pelo mesmo aplicativo, o Carteira Digital de Trânsito. O modelo virtual também pode ser utilizado para comprovar o licenciamento do veículo.

Carteirinha do SUS

A popularmente conhecida ‘Carteirinha do SUS’ pode ser acessada pelo aplicativo Conecte SUS. Nele, consta todas as informações sobre o documento, além de possibilitar o acesso ao histórico de saúde do paciente, resultados de exames, entre outros.

CPF

O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) pode ser acessado digitalmente pelo aplicativo CPF digital. Pela plataforma é possível visualizar uma cópia do documento e um botão para o canal de atendimento do governo.