Novo saque do FGTS é LIBERADO nesta sexta-feira (1º)

Trabalhadores nascidos em julho poderão realizar o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir desta sexta-feira (1º). A modalidade libera anualmente parte do saldo disponível nas contas do fundo do trabalhador no mês do seu aniversário.

O saque-aniversário é opcional, sendo assim, o cidadão deve manifestar o seu interesse a Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pelas liberações, por meio dos seguintes canais de atendimento:

Aplicativo do FGTS , disponível para celulares Android e iOS;

, disponível para celulares Android e iOS; Site da Caixa;

Na agência da Caixa.

Para receber os valores ainda este ano, é necessário aderir a modalidade até o último dia útil do mês em que faz aniversário. Isso porque, o trabalhador tem um prazo de até três meses para sacar a quantia liberada. Confira o calendário:

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023

Qual valor do saque do FGTS?

Conforme a tabela abaixo, o valor do saque anual nessa modalidade é determinado conforme aplicação de uma alíquota, que pode ser de 5% a 50% do saldo das contas do FGTS do trabalhador, acrescida de uma parcela adicional.

Por exemplo, caso você tenha R$5 mil no FGTS, você poderá solicitar 30% do saldo, recebendo R$1.500, acrescido da parcela adicional de R$150. Dessa forma, o saque total será de R$1.650,00.

Valor | Saque permitido | Parcela adicional Até R$ 500,00 50% do saldo – Entre R$ 500,01 e R$ 1.000,00 40% do saldo R$ 50,00 Entre R$ 1.000,01 e R$ 5.000,00 30% do saldo R$ 150,00 Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00 20% do saldo R$ 650,00 Entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000,00 15% do saldo R$ 1.150,00 Entre R$15.000,01 e R$ 20.000,00 10% do saldo R$ 1.900,00 Acima de R$ 20.000,01 5% do saldo R$ 2.900,00

Antecipação do saque

Nesse sentido, é importante destacar que a antecipação do saque-aniversário é uma opção em que o trabalhador pode realizar o empréstimo junto às instituições financeiras habilitadas, utilizando como garantia o valor a que conta com direito.

Por meio do aplicativo do FGTS, o trabalhador poderá realizar a simulação do valor máximo de empréstimo que pode ser contratado junto às instituições financeiras, tendo como garantia o Saque-Aniversário do FGTS.

Para você realizar uma simulação de empréstimo, não precisa realizar a opção prévia pelo Saque-Aniversário do FGTS.

Posso desistir?

É importante destacar que qualquer trabalhador que optar pelo saque-aniversário do FGTS poderá solicitar o retorno ao saque-padrão, ou seja, ao saque-rescisão. Para isso, basta utilizar o aplicativo oficial do Fundo de Garantia.

Para realizar a desistência, o trabalhador não poderá ter operação de antecipação contratada.

Ademais, é importante destacar que o retorno ao saque-padrão não acontecerá de imediato. Segundo o que consta na lei, a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno.