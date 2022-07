Nubank altera regras e dinheiro vai render menos; Entenda o caso!

A conta do Nubank passará por mudanças, conta digital do passará a ter rendimento automático retroativo. Com isso, muitos clientes da empresa ficaram descontentes com a mudança. Devido a essa mudança, as pessoas só receberão o rendimento dos 30 dias no 31º dia, como se desde o primeiro dia estivesse rendendo 100% do CDI.

A nova regra do Nubank será aplicada apenas para o saldo dos novos depósitos. Caso o consumidor precise usar parte da quantia para algum pagamento ou transferência, o rendimento retroativo de cada dia útil será aplicado sobre o valor remanescente.

A empresa informou que a mudança ocorre, em um primeiro momento, para uma pequena base de pessoas, com início em 25 de julho. Além disso, a regra será implementada em fases, com liberação para toda a base de clientes no Brasil, de maneira gradual.

Descontentamento dos clientes do Nubank

Algumas pessoas se mostraram muito descontentes com a mudança do Nubank, “que lindinho a Nubank avisando que PIOROU o serviço”, postou um cliente no Twitter. “Deprimidíssima com esse e-mail do Nubank virando poupança e me fazendo ter que pensar onde guardar meu dinheiro a partir de agora”, comentou outro perfil.

Esta alteração veio junto com o lançamento de novos recursos no aplicativo do Nubank, as Caixinhas. De acordo com a instituição, estes recursos permitem guardar dinheiro de forma organizada e com diferentes possibilidades de rendimentos.

Essas Caixinhas terão possibilidades de investimento sugeridas pela companhia, conforme os objetivos e o prazo pré-estabelecido pelo cliente, mas com liberdade de escolha entre as opções disponíveis. Todo o rendimento dos valores separados nos setores ocorre desde o primeiro dia da aplicação e em todos os dias úteis.

Conta menor idade do Nubank

Jovens de 12 a 17 anos serão os novos alvos do banco digital Nubank. Isso porque a empresa divulgou que vai começar a testar novos serviços voltados para esse público. Os adolescentes terão direito a cartões de créditos, cartão de débito com limite de atraso disponível na conta, recarga de celular, Pix e transferências.

O Banco Inter também possui este tipo de conta, a abertura e manutenção da conta é gratuita, permite um cartão de débito e investimento em renda fixa. Para abertura da conta, é necessário a documentação (RG e CPF) do menor e (RG ou CNH e CPF) do responsável.

Assim como o Inter e o Nubank, banco C6 Bank disponibiliza a conta digital C6 Yellow para quem ainda não completou 18 anos. A conta é grátis e tem cartão de débito e aplicativo próprio para os adolescentes, mas precisa estar atrelada a uma conta ativa no C6 Bank do responsável.

A conta do Nubank também depende da autorização de mães e pais, os filhos poderão solicitar a abertura de contas digitais já nos próximos dias. Segundo o Nubank, o projeto se inicia com uma pequena parcela dos 57 milhões de clientes que possui no total.

Ainda de acordo com o Nubank, o principal objetivo da medida é trabalhar com a educação financeira nos serviços digitais para o público jovem. Antes da expansão da oferta do produto, prevista para os próximos meses, a primeira fase do teste vai ser de verificação de imagens de pais e jovens.