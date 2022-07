NUBANK altera rendimento da Nuconta; veja como ficou

As contas digitais do Nubank passarão a render a partir do 30º dia de cada mês. De acordo com a fintech, com a nova regra, no 31º dia o cliente receberá o rendimento total de 100% do CDI.

No mesmo dia (31º), o valor depositado volta a render em todos os dias úteis, diferente das contas poupança, que aplica a porcentagem sempre a cada 30 dias e rende menos que o CDI.

NUBANK altera rendimento da Nuconta

De todo modo, é importante frisar que a nova regra é válida apenas para novos depósitos. Sendo assim, os recursos depositados antes dessa mudança continuarão com rendimento de 100% do CDI nos dias úteis.

Segundo o Nubank, a nova metodologia será liberada de forma gradual, sendo inicialmente disponibilizada para poucos clientes. A previsão é que a regra passe a valer a partir do dia 25 de julho.

Por que o Nubank mudou o rendimento da NuConta?

A mudança do rendimento nas contas do Nubank ocorreu devido a implementação de um novo recurso no aplicativo da fintech, as Caixinhas. Em suma elas permitem que o cliente guarde o dinheiro de forma organizada.

No, ainda será possível personalizar as Caixinhas com nome e foto de acordo com o seu destino, como para compra de um carro, casa, entre outros objetivos. O cliente também poderá fazer investimentos conforme as sugestões do Nubank.

Até o momento, o banco digital vai disponibilizar duas opções de caixinhas:

Recibos de Depósitos Bancários (RDB): com possibilidade de liquidez imediata (caixinha Reserva de Emergência) ou diária (demais caixinhas) e rendimento de 100% do CDI;

com possibilidade de liquidez imediata (caixinha Reserva de Emergência) ou diária (demais caixinhas) e rendimento de 100% do CDI; Nu Reserva Imediata: um fundo com estratégia focada em renda fixa com liquidez diária e capacidade de superar o CDI ao longo do tempo.

As Caixinhas já são válidas, sendo disponibilizadas aos poucos para os clientes do Nubank. O rendimento dos valores separados em caixinhas ocorre desde o primeiro dia da aplicação e em todos os dias úteis.

Como consultar o limite do cartão?

Veja como consultar o limite do seu roxinho pelo aplicativo do Nubank:

Abra o aplicativo do Nubank em seu celular; Na tela inicial, toque na aba “Cartão de Crédito”; Depois, desça a tela e aperte na opção “Ajustar limite”; Em seguida, será mostrado o seu limite atual e o quanto de crédito ainda tem disponível. Caso queira reduzir o aumentar o seu limite, movimente a seta até o valor desejado.