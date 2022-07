Nubank: antecipação da fatura e aumento do limite em pouco tempo

Muitas vezes, os consumidores pagam parcelado com cartões de crédito porque não podem ou não querem pagar grandes quantias em dinheiro. Por outro lado, esta operação acabará por comprometer as finanças e o limite durante vários meses. Como acontece com os outros produtos financeiros, acontece também com o cartão Nubank.

Para dar maior autonomia aos usuários, o cartão Nubank oferece um recurso que permite antecipar as parcelas na fatura. Essa prática nada mais é do que pagar antecipadamente um valor que só se cobra nas faturas subsequentes. Entenda melhor ao continuar a leitura da matéria desta terça-feira (05) com o Notícias Concursos.

A antecipação aumenta o limite do cartão Nubank?

A resposta é sim! Quando o pré-pagamento é selecionado, o parcelamento é “puxado” para a fatura atual e o cliente pode pagar antecipadamente os encargos acumulados. Dessa forma, o limite do cartão é zerado e as parcelas futuras não são mais cobradas.

O Nubank informou que quanto mais parcelas for previsto, maiores serão os descontos oferecidos. Esse valor pode ser pago via boleto bancário, liberando o limite do cartão em até três dias úteis. Entretanto, pode-se utilizar também o saldo da conta digital da fintech, liberado após alguns minutos.

Como antecipar uma compra pelo app do Nubank?

Os consumidores podem fazer isso diretamente no aplicativo do Nubank. Além disso, oferecem-se os descontos ao pagar parcelado no cartão antecipadamente. Notadamente, o banco digital é o único do mercado que oferece esse valor reduzido de parcelamento do cartão.

Após a finalização da compra, o consumidor já pode esperar o pagamento parcelado. Veja os passos abaixo:

Abra o aplicativo do Nubank;

Em seguida, clique no primeiro painel branco – o painel do cartão de crédito que informa o valor atual da fatura;

Feito isso, selecione Compra Parcelada para abrir os detalhes da transação;

Em seguida, vá em “Parcelas Esperadas”;

Fique atento aos descontos e decida quantas parcelas deseja pagar antecipadamente;

Prepare-se! Assim, o parcelamento tem sua antecipação e os descontos adicionados às faturas em aberto.

Fazendo dessa forma você libera o crédito e fica livre dos longos parcelamentos com o cartão Nubank. Assim, não ficará preso a um limite comprometido.