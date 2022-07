Nubank anuncia AUMENTO DO LIMITE do cartão de 500 mil clientes; veja como consultar

No último mês, o Nubank anunciou o aumento em massa do limite do cartão de crédito de aproximadamente 500 mil clientes.

No último mês, o Nubank anunciou o aumento em massa do limite do cartão de crédito de aproximadamente 500 mil clientes. A temática é bastante polêmica, uma vez que muitos clientes da fintech possuem uma capacidade de crédito reduzida. Clientes insatisfeitos com o baixo limite A medida beneficiou muitos usuários do cartão, no entanto, aqueles que não conseguiram o aumento ficaram desapontados, criticando a fintech pela falta de atualização no cartão. Em defesa, o Nubank informou que realiza análises de crédito frequentemente, e que certos comportamentos financeiros podem contribuir para que o limite aumente mais rapidamente ou que não haja chances para um reajuste. Confira abaixo algumas dicas importantes: Evite atrasar o pagamento de contas e faturas;

Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank;

Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas. Como consultar o limite do cartão? Veja como consultar o limite do seu roxinho pelo aplicativo do Nubank: Abra o aplicativo do Nubank em seu celular; Na tela inicial, toque na aba "Cartão de Crédito"; Depois, desça a tela e aperte na opção "Ajustar limite"; Em seguida, será mostrado o seu limite atual e o quanto de crédito ainda tem disponível. Caso queira reduzir o aumentar o seu limite, movimente a seta até o valor desejado. Como abrir uma conta no Nubank? Dentre os serviços liberados pelo Nubank, está a conta digital totalmente gratuita. Veja como abri-la: Acesse a página do Nubank; Em seguida, preencha seu nome completo, CPF e e-mail; Clique em "Quero Ser Nubank"; Aguarde alguns dias para a análise do banco e confirmação.