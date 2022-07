Nubank anuncia vagas para diversas níveis

Já imaginou trabalhar em uma das maiores startups do Brasil? Esta pode ser a sua chance, já que o Nubank está com vagas para diversas níveis – estagiários, auxiliares, analistas, especialistas, coordenadores e gerentes. Pioneira no segmento de serviços financeiros, atuando como operadora de cartões de crédito e fintech com operações no Brasil, a Nubank, sediada em São Paulo, cresce mais a cada dia.

As chances são oferecidas por meio do site da Catho, consultoria responsável por conectar empresas e candidatos, e há oportunidades para Operations Strategy & Planning Analyst, AML/KYC Specialist, AML/KYC Analyst, Systems Engineer – Interservice Communication (Kafka), Software Engineer, Assistente de Investigative Operations, Stock Plan Analyst, UX Manager, Regulatory Compliance Senior Analyst, Supervisor de Fraude, Regulatory Operations Sr. Analyst, Fraud Supervisor, Desenvolvedor Backend Sênior Python Ruby Go, entre outras. Todas as vagas são para atuar em São Paulo.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada e nível senioridade exigido. Os contratados, no entanto, receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como Assistência Médica e Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Vale Refeição, Estacionamento, Licença Maternidade e Paternidade estendida, parceria com o Gympass, Auxílio Creche, Vale Transporte, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma dessas vagas deverão acessar a página da Catho e se cadastrar de forma gratuita. Clique aqui para conferir.

Sobre a empresa

Com operações no Brasil, México e Colômbia, o Nubank é atualmente um dos maiores bancos digitais do mundo. Líder em tecnologia, hoje o Nubank é uma empresa global, com escritórios em São Paulo (Brasil), Cidade do México (México), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colômbia), Durham (Estados Unidos) e Berlim (Alemanha).