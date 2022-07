Nubank: Clientes podem receber até R$ 50 em cashback por compras; veja como

Nesta semana, o Nubank anunciou uma parceria com a Shopee que disponibiliza cashback de até R$ 50 por compra. A medida permitirá que o cliente obtenha parte do seu dinheiro de volta, mas para isso, é necessário habilitar a operação no Shopping do Nubank.

Cashback da Shopee

De acordo com as informações, o valor do cashback é depositado diretamente na conta do usuário em até 90 dias depois da compra ser confirmada. O consumidor pode usar a quantia como bem entender.

Além disso, com a nova parceira, os clientes podem receber até R$ 1,5 mil por mês de cashback. No entanto, é necessário aguardar um intervalo mínimo de 1 hora entre uma compra e outra para receber os valores.

É importante lembrar que não há uma porcentagem estabelecida para o cashback. O valor da devolução será calculado sobre o valor da compra, sem considerar o frete. No mais, vale ressaltar que o serviço está sendo concedido de forma gradual.

Como ativar o cashback da Shopee no Nubank?

Para os usuários que já estão com o recurso disponível no aplicativo, veja como ativá-lo a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique em “Shopping”, na tela inicial; Feito isto, selecione a oferta da Shopee; Leia as informações que aparecerão na tela e clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Na sequência, o cashback já será ativado; Por fim, basta acessar o site ou aplicativo da Shopee para ver todas as promoções que dão acesso ao cashback.

Nubank agora terá função para agendar PIX

Clientes do Nubank podem agendar transações via PIX para chaves utilizadas com recorrência. A nova funcionalidade da fintech foi liberada e está disponível para usuários Android e iOS.

Inicialmente, o Pix Recorrente só terá frequência mensal. Portanto, só será possível agendar uma transação para cada chave recorrente ao mês. A novidade está sendo liberada de forma gradual, então pode ser que demore chegar até você.

Segundo o banco digital, a intenção é que o recurso traga mais praticidade aos clientes. “O Pix Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam”, explicou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.

Uma outra novidade anunciada pelo Nubank nesta semana foi o Buscador de Boletos. A nova ferramenta permitirá aos usuários descobrir todos os boletos bancários emitidos em seu CPF e/ou CNPJ.

A intenção, não diferente da do outro recurso, é proporcionar agilidade aos clientes da fintech. É importante frisar que ambos os serviços estão disponíveis na área “Assistente de Pagamentos”, disponível na tela inicial do aplicativo.