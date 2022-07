Nubank: clientes podem receber cashback de até R$ 1,5 mil

Na última segunda-feira (4), o Nubank anunciou uma parceria com a Shopee que oferece cashback de até R$ 50 por compra. O cliente pode receber até R$ 1,5 mil por mês, desde que as aquisições sejam feitas em um intervalo de 1 hora cada.

Para ativar o cashback da Shopee, basta habilitar o recurso no shopping do Nubank. O retorno do dinheiro é depositado na conta do consumidor, em um prazo de até 90 dias após a confirmação da compra. O dinheiro pode ser usado como o cliente quiser.

O percentual do cashback varia de acordo com as ofertas disponíveis no Shopping do Nubank. Além disso, é considerado o valor bruto do produto, ou seja, sem o frete.

A novidade está sendo liberada gradualmente aos usuários do banco digital, sendo assim, é possível que o serviço ainda não tenha sido liberado para você.

Veja como ativar o cashback da Shopee

Acesse o app do Nubank; Clique em “Shopping”; Selecione a oferta da Shopee; Leia todas as informações que aparecem na tela; Depois, clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Pronto! O cashback já está ativado.

Veja como contratar o empréstimo do Nubank com primeiro pagamento em 90 dias

O Nubank oferece por meio de seu aplicativo um empréstimo pessoal com prazo de até 90 dias para começar a pagar. A modalidade possui condições especiais e, por esse motivo, costuma chamar a atenção de muitos clientes.

Caso esteja procurando uma oportunidade de crédito com condições especiais, confira a seguir mais informações do serviço do Nubank e veja como solicitá-lo.

Empréstimo com primeiro pagamento para 90 dias

Além do período de carência de 90 dias para começar a pagar o empréstimo, a fintech permite que a dívida seja parcelada em até 24 vezes. O cliente ainda pode escolher qual a melhor data de pagamento e quantidade de parcelas através do aplicativo.

O serviço, que é disponibilizado apenas para as pessoas que já possuem uma conta no Nubank, é fácil de ser solicitado. Para descobrir se há limite pré-aprovado para você, acesse o aplicativo e confira as condições de contratação. Veja os passos a seguir:

Abra o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS; Clique na aba “Empréstimo”; Selecione a opção “Simular Empréstimo”; Informe o motivo da realização do empréstimo; Defina a modalidade; Informe o valor desejado; Escolha a quantidade de parcelas; Estabeleça a melhor data de pagamento (com carência de até 90 dias); Veja as condições oferecidas; Caso concorde com tudo, finalize a operação.

O pagamento do empréstimo ocorre mensalmente por meio da conta do banco digital. Portanto, o cliente deve depositar o valor da parcela em sua conta para que seja debitado na data de vencimento. Em caso de atraso, é cobrada uma multa fixa de 2%, além de juros.