Nubank: Conta digital virou poupança? Entenda

Os depósitos realizados através das contas do Nubank a partir desta segunda-feira (25) só terão rendimento de 100% do CDI a partir do 31° após efetuado o procedimento, ou seja, o rendimento não será mais automático nos primeiros 30 dias.

Trata-se de uma mudança significativa da fintech relacionada a caderneta de poupança dos clientes. A rentabilidade será retroativa à data do depósito. No entanto, alguns acreditam que a nova medida é prejudicial.

Isso porque, o cliente que sacar o dinheiro antes de 30 dias da data inicial da aplicação não terá nenhum ganho. O rendimento será contabilizado diariamente, apenas, após os primeiros trinta dias.

Qual o motivo da mudança?

Devido a grande demanda nos últimos meses, o Nubank foi impactado com custos financeiros. São contabilizados as perdas com inadimplência em 35% e os gastos com juros sobre depósitos e outras taxas.

Considerando as despesas do banco digital, a intenção é reduzir os gastos e ao mesmo tempo expandir o portfólio de serviços. Dessa forma, as novas funcionalidades do Nubank, como as Caixinhas, fazem parte dessa estratégia.

Caixinhas do Nubank

As Caixinhas funcionarão como contas poupanças distintas, segundo os interesses e vontades pessoais dos clientes. Desta forma, o dinheiro da NuConta fica separado do das caixinhas, tendo um rendimento mais centralizado.

Sendo assim, além de deixar o dinheiro guardado, será possível deixa-lo rendendo com aplicação em algum investimento. O app oferecerá sugestões, como o Nu Reserva Imediata, que possui rentabilidade acima de 100% do CDI.

Todavia, o usuário terá autonomia para escolher outras formas de investimento, caso opte por essa modalidade de Caixinha. Vale ressaltar que o recurso está sendo disponibilizado aos clientes da instituição de forma gradual.

Veja como aumentar o limite do seu cartão do Nubank

O cartão de crédito do Nubank é um dos mais solicitados do mercado financeiro atualmente. O cartão do banco digital não possui anuidade e disponibiliza diversos benefícios. No entanto, na maioria das vezes o limite concedido é abaixo do esperado.

Portanto, confira abaixo algumas dicas para aumentar o limite do seu roxinho.

Concentre as despesas no seu cartão de crédito

A primeira dica é concentrar todos os seus gastos na ferramenta do Nubank. Dessa forma, é possível garantir que todo o seu limite vai ser bem explorado, o que pode deixar evidente para fintech que você precisa de mais crédito.

Mantenha o CPF livre de restrições

Um dos fatores que podem te ajudar a aumentar o limite no cartão da fintech é manter o seu histórico de crédito intacto. Isso acontece quando você anda em dia com o pagamento das suas dívidas, não ficando inadimplente com o Nubank ou qualquer outra empresa, longe da restrição do CPF.

Pague a fatura em dia

Além de evitar cair em dívidas, também é importante não atrasar o pagamento das faturas do Nubank. Ao pagar a dívida no dia do vencimento significa que você honra com seus compromissos, inclusive com a instituição financeira. Vale ressaltar que pagar o valor mínimo não é uma boa ideia.

Desenvolva um relacionamento com o Nubank

Também é possível estreitar os laços com a fintech ao contratar outros serviços disponibilizados. A ação pode te ajudar a conseguir um limite maior para o cartão de crédito.

Mantenha os seus dados da renda em dia

Por fim, outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atualizados, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite.