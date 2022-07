Nubank e Inter: qual banco digital tem mais vantagens?

Os bancos digitais oferecem aos clientes conveniências como contas gratuitas, cartões sem anuidade e rendimentos melhores do que a poupança. Com tantas opções no mercado, fica mais fácil escolher aquela que é mais relevante para cada cliente. Hoje falaremos sobre dois deles: Nubank e Inter.

Primeiramente, é importante saber quais são suas necessidades e qual é o perfil do seu cliente. Afinal, os dois bancos digitais são boas opções. Assim, vai de cada cliente ver o que oferece as melhores opções para suas demandas. Por isso, o Notícias Concursos mostrará na matéria deste domingo (10) os benefícios que o Nubank e Inter possuem.

Nubank e Inter

Além das ofertas de cartão de crédito, opções de investimento e até mesmo como o banco trata o atendimento ao cliente, é importante considerar as tarifas cobradas. Ademais, os serviços prestados também devem ser considerados na hora de decidir.

Nubank

O Nubank tem cartão de crédito com anuidade zero. A proposta de um banco digital é proporcionar uma conta totalmente online prática e gratuita com benefícios que vão além da economia e sem taxas de manutenção. Os bancos permitem o uso gratuito do PIX para pagamentos e transferências. Os cartões internacionais são da marca Mastercard.

Uma grande vantagem do Nubank é a linguagem simples e descomplicada. Assim, saiba mais sobre educação financeira através do site do banco digital. Como tal, ajuda as pessoas a terem mais controle sobre seu dinheiro e a fazer melhores escolhas.

Inter

O Inter também tem uma conta digital 100% gratuita. A conta tem zero taxas e é fácil de abrir. Os clientes também podem receber o Cartão Gold Mastercard Internacional em casa. Esses serviços são fornecidos por meio de um site ou super aplicativo.

O Inter é excelente quando se trata de cashback. O banco digital oferece 0,25% em dinheiro de volta sobre o valor da fatura. Além disso, os clientes Inter podem sacar dinheiro gratuitamente na rede Banco24Horas.

Você já pode ver que esses dois bancos digitais são boas opções. Os produtos e serviços de todos se tornaram mais atraentes. Mas, varia conforme o perfil de cada cliente. Portanto, nosso conselho é fazer mais pesquisas antes de tomar uma decisão entre Nubank e Inter.