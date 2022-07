NUBANK está oferecendo PRÊMIOS de R$100 no aplicativo? confira

Criminosos frequentemente elaboram golpes financeiros para fazer vítimas através de meios virtuais. Na maioria das vezes, essas fraudes utilizam o nome de bancos digitais para passar mais confiabilidade.

No entanto, a estratégia acaba atrapalhando as operações das instituições financeiras quando de fato querem lançar alguma promoção. É o caso do Nubank.

Nubank está dando prêmios de R$ 100?

Atualmente, sim. Recentemente, o Nubank lançou a promoção “Vale-Vida”, destinada aos clientes do seguro de vida da fintech. Os usuários do Nubank Vida estão recebendo vales virtuais ou tickets para serem trocados por produtos ou serviços do banco digital.

De acordo com as informações, os clientes terão duas chances para responder a questionários todos os meses. O “Quis da Vida”, como é chamada a pesquisa da fintech, vai conceder tickets com valores de R$ 30 a R$ 100.

No mais, a promoção também promoverá sorteios mensais com valores entre R$ 1 mil a R$ 6 mil. Todavia, no final da campanha ainda haverá um grande prêmio no valor de R$ 50 mil, que será sorteado entre os clientes do seguro.

Como participar do “Vale-Vida”?

Para participar da promoção é bem simples. Basta ser cliente do seguro “Nubank Vida” e acompanhar o andar da campanha pelo próprio aplicativo. A iniciativa será válida até o dia 30 de novembro de 2022.

Para conseguir os tickets e receber os prêmios é necessário:

Acessar o aplicativo do Nubank no seu celular; Procurar pela seção do Nubank Vida; Tocar em “Promoção Vale-Vida Nubank”; Ler os termos da promoção “Vale-Vida Nubank” e prosseguir caso esteja de acordo; Para dar início a sua participação, no site “Vale-Vida Nubank”, para onde será redirecionado, comece a preencher o Quiz da Vida.

Será possível ver quem foram os ganhadores na lista dos sortudos do mês.

Como pedir o cartão da Nubank?

Antes de pedir um cartão de crédito sem anuidade da Nubank, o interessado deve verificar se corresponde aos requisitos exigidos pelo banco, sendo eles:

Ter 18 anos ou mais;

Morar no Brasil;

Ter um smartphone com sistema operacional Android ou iOS.

Conferindo esses critérios, basta solicitar a ferramenta pelo navegar ou pelo aplicativo. Veja o passo a passo a seguir:

Solicitação do cartão de crédito Nubank 2022 sem anuidade pelo navegador

Insira o endereço: “nubank.com.br/cartao” (sem aspas) na aba de pesquisa do navegador; Informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Digite seu nome completo e e-mail; Selecione se você quer apenas o cartão de crédito ou ele junto da NuConta; Marque a caixa concordando com a política de privacidade da empresa; Finalize clicando em “Enviar”.

Solicitação do cartão Nubank 2022 pelo aplicativo