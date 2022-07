Nubank lança Pix com pagamento no cartão de crédito: veja como funciona

O Nubank acaba de lançar uma novidade no setor de pagamento, o Pix no Crédito. Com o novo recurso os usuários poderão utilizar o limite do cartão de crédito para realizar pagamentos via Pix.

As transações poderão ser realizadas em apenas 1 ou até 12 parcelas. Pelo aplicativo, é possível fazer simulação da operação em tempo real e conferir as taxas que serão cobradas após a confirmação.

Como funciona o Pix no cartão de crédito do Nubank

O destinatário recebe a transferência do Pix na hora, em seu valor total, mesmo que a operação seja feita com pagamento parcelado pelo cartão de crédito. Cabe salientar que o valor da transferência está vinculado ao limite disponível no cartão.

“O Pix está crescendo cada vez mais no mercado varejista e de serviços, e muitos comerciantes oferecem um desconto pelo seu uso. Com o Pix no crédito, oferecemos aos clientes uma alternativa para aproveitar esses descontos, ao mesmo tempo em que permitimos parcelar a compra para melhor adequar às suas necessidades financeiras”, comenta Jeremy Selesner, diretor da área de cartões do Nubank.

A partir desta quinta-feira (21), o serviço estará disponível para uma parcela reduzida dos clientes da fintech. A liberação do Pix no Crédito ocorrerá de forma gradual, mas em breve todos vão poder fazer as operações.

Nubank é a 2ª instituição com mais chaves Pix cadastradas

De acordo com o Banco Central do Brasil, o Nubank é a segunda instituição financeira no país com mais chaves Pix cadastradas. O serviço é ilimitado e livre de tarifas para todos os bancos.

Sendo assim, é possível afirmar que muito poderão utilizar a novidade do banco digital, o que dará um retorno muito grande à empresa.

Nubank oferece até R$ 1.500 em cashbacks

O Nubank está realizando uma campanha juntamente com a Shopee que concede cashbacks de até R$ 1.500 direto na conta digital. Os consumidores poderão gastar os valores que retornaram com a compra da maneira que quiser.

Quais as regras do cashback?

O percentual a ser devolvido dependerá do valor da compra realizada, sem contar o frete. Desta forma, em uma transação de R$ 100, por exemplo, o cashback é de 5%

Todavia, existe um limite de R$ 50 por compra, o que gera um total de R$ 1.500 por mês. No mais, a possibilidade do cashback só ocorre respeitando um período mínimo de uma 1h de uma compra para outra.

Como mencionado anteriormente, o dinheiro cai na conta digital do Nubank depois que a operação for confirmada, e pode ser usado como o cliente preferir.

Como ativar o cashback?

Para os usuários que já estão com o recurso disponível no aplicativo, veja como ativá-lo a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique em “Shopping”, na tela inicial; Feito isto, selecione a oferta da Shopee; Leia as informações que aparecerão na tela e clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Na sequência, o cashback já será ativado; Por fim, basta acessar o site ou aplicativo da Shopee para ver todas as promoções que dão acesso ao cashback.