Nubank libera até R$1.500 via cashback em compras online

Clientes do Nubank podem se beneficiar com cashbacks mensais de até R$ 1,5 mil em compras pela internet. O novo serviço é fruto de uma parceria com a Shopee e vai conceder até R$ 50 de volta por cada compra.

Regras do cashback

Inicialmente, o cliente deve ativar o cashback no Shopping do Nubank. O percentual para o retorno do dinheiro varia conforme o total da compra, sem considerar o frete. Em uma transação de R$ 100, por exemplo, o retorno é de 5% do valor gasto.

Feita a compra, o usuário deve aguardar um prazo mínimo de 1h para realizar uma nova se quiser ter direito ao cashback. O dinheiro é depositado direto na conta do cliente em até 90 dias após a confirmação da operação. O saldo pode ser usado como o cliente quiser.

Como ativar o cashback?

Veja o passo a passo para ativar a oferta:

Acesse o app do Nubank; Entre no menu “Shopping”; Clique na oferta da Shopee; Leia as informações e toque em “Ativar cashback e ir para a loja”; Com o cashback já ativado, faça a compra.

Nubank agora terá função para agendar PIX

Clientes do Nubank podem agendar transações via PIX para chaves utilizadas com recorrência. A nova funcionalidade da fintech foi liberada e está disponível para usuários Android e iOS.

Inicialmente, o Pix Recorrente só terá frequência mensal. Portanto, só será possível agendar uma transação para cada chave recorrente ao mês. A novidade está sendo liberada de forma gradual, então pode ser que demore chegar até você.

Segundo o banco digital, a intenção é que o recurso traga mais praticidade aos clientes. “O Pix Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam”, explicou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.

Uma outra novidade anunciada pelo Nubank nesta semana foi o Buscador de Boletos. A nova ferramenta permitirá aos usuários descobrir todos os boletos bancários emitidos em seu CPF e/ou CNPJ.

A intenção, não diferente da do outro recurso, é proporcionar agilidade aos clientes da fintech. É importante frisar que ambos os serviços estão disponíveis na área “Assistente de Pagamentos”, disponível na tela inicial do aplicativo.