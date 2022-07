Nubank libera compra de criptomoedas pelo aplicativo; veja como fazer o procedimento

O Nubank Cripto, anunciado em maio pela fintech, acaba de ser lançado. Os clientes já podem comprar Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) a partir de R$ 1. A princípio, o novo serviço está disponível para 50 milhões de brasileiros de pessoas.

De acordo com o Nubank, a proposta é facilitar o acesso das pessoas ao mercado de criptomoedas, ainda pouco explorado no país. As movimentações podem ser realizadas diretamente pelo aplicativo. O serviço pode ser encontrado na aba “Cripto”.

Criptos a partir de R$ 1

O valor mínimo para venda e compra das criptomoedas é de R$ 1. Além disso, as moedas podem ser compradas parcialmente, ou seja, o Nubank oferece a opção de comprar pequenas porções.

A possibilidade prevê atrair novos investidores e facilitar o acesso a esse tipo de negócio. Após a venda da criptomoeda, o dinheiro cai direto na conta do usuário.

Contudo, é importante informar que o Nubank Cripto não disponibiliza o envio ou recebimento de criptomoedas de outras carteiras digitais.

Como comprar criptomoedas no Nubank?

O recurso já está disponível para todos os clientes da fintech. Caso ainda não tenha aparecido no aplicativo, tente atualizá-lo. Veja como comprar criptomoedas pelo Nubank a seguir:

Acesse o app do Nubank e clique em “Cripto”; Escolha entre Bitcoin e Ether; Leia os Termos e Condições e aceite; Insira sua senha; Digite o valor que deseja investir; Verifique a quantidade de criptos e confirme a compra; Digite sua senha novamente e pronto!

Novo cartão prateado do Nubank

O Nubank lançou um novo cartão, agora, voltado aos clientes pessoa jurídica (PJ), com função débito e crédito. A nova ferramenta tem um design diferente das demais da fintech, possuindo uma cor prata.

Os autônomos, microempreendedores individuais (MEIs) ou pequenos empresários que utilizam a conta PJ do banco digital podem solicitar o novo cartão, que, embora seja fisicamente diferente, funciona como os outros.

De acordo com a fintech, o novo cartão de crédito também não possui cobranças de anuidade ou manutenção. Além disso, é possível acompanhar todas as transações realizadas com a ferramenta por meio do aplicativo.

Cartão prateado do Nubank

A nova cor possibilita a diferenciação entre cartões de pessoas físicas (roxo) e cartões de pessoas jurídicas. O empreendedor que possui os dois, pode separar seus gatos de forma mais prática.

Desta forma, se você tem uma conta de pessoa física, o seu cartão será o roxinho. Por outro lado, se você tem uma conta PJ do Nubank, basta solicitar o seu cartão prateado. No entanto, para isso, é preciso seguir os requisitos abaixo:

Estar com o cartão atual com prazo próximo ao vencimento;

Nunca ter pedido um cartão na conta PJ;

Ter perdido cartão ou ter sido roubado.

Por fim, é importante frisar que o solicitante estará sujeito a análise de crédito. Sendo assim, o Nubank pode liberar ou não a ferramenta ao PJ. O cartão está sendo liberado aos poucos, mas deve chegar para todos os usuários em breve.