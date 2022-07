Nubank libera prêmio de R$ 300 mil em promoção; veja como participar

A promoção “Tudo no Roxinho” do Nubank continuará até o dia 31 de julho. A iniciativa vem realizando sorteios de R$ 10 mil com a promessa de um prêmio final no valor de R$ 300 mil.

Além disso, a fintech anunciou a “NuNiver”, uma coleção com os produtos mais solicitados pelos clientes do Nubank nas redes sociais e na NuCommunity. Dentre os itens estão:

Garrafinha;

Óculos escuros;

Jaqueta; e um

Pack com adesivos e pins da empresa.

Os preços variam de R$ 35 a R$ 289.

Como participar da Promoção Nubank ‘Tudo no Roxinho’

Para participar da promoção, o interessado deve acessar o aplicativo do Nubank na aba de cartão de crédito e se inscrever no “Tudo no Roxinho”. Na sequência, basta aceitar os termos e condições e inserir a senha de quatro dígitos.

Feito isso, três metas (tarefas) serão apresentadas ao cliente para que ele possa cumpri-las e assim receber os números para concorrer aos sorteios. O cumprimento da primeira meta garante 1 número, a segunda 5 e a terceira 10.

Nesse sentido, é importante frisar que as metas são cumulativas e personalizadas conforme o limite pré-aprovado e o perfil de cada cliente. A promoção começou no dia 16 de maio e seguirá até o dia 31 de julho.

O banco digital vai sortear 13 certificados de barra de ouro no valor de R$ 10 mil, além do grande prêmio de R$ 300 mil. No que se refere aos sorteios, serão realizados pela Loteria Federal em datas específicas.

Vale dizer que as metas completadas são cumulativas. Portanto, é possível reunir até 16 números de sorte. Por fim, o Nubank destaca que os objetivos são personalizados em relação ao limite pré-aprovado e perfil de cada cliente.

Quais as datas dos sorteios pela Loteria Federal?

18 de junho de 2022: 1º sorteio, com apuração realizada no dia 21 de junho de 2022, às 15h;

20 de julho de 2022: 2º sorteio, com apuração no dia 22 de julho de 2022 às 15h;

17 de agosto de 2022: 3º sorteio, com apuração realizada no dia 19 de agosto de 2022 às 15h;

20 de agosto de 2022: 4º sorteio, com apuração no dia 23 de agosto de 2022 às 15h.

E o maior prêmio será sorteado no final de setembro – ainda sem data prevista.