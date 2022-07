Nubank oferece até R$ 1.500 em cashbacks; veja como

O Nubank está realizando uma campanha juntamente com a Shopee que concede cashbacks de até R$ 1.500 direto na conta digital. Os consumidores poderão gastar os valores que retornaram com a compra da maneira que quiser.

Quais as regras do cashback?

O percentual a ser devolvido dependerá do valor da compra realizada, sem contar o frete. Desta forma, em uma transação de R$ 100, por exemplo, o cashback é de 5%

Todavia, existe um limite de R$ 50 por compra, o que gera um total de R$ 1.500 por mês. No mais, a possibilidade do cashback só ocorre respeitando um período mínimo de uma 1h de uma compra para outra.

Como mencionado anteriormente, o dinheiro cai na conta digital do Nubank depois que a operação for confirmada, e pode ser usado como o cliente preferir.

Como ativar o cashback?

Para os usuários que já estão com o recurso disponível no aplicativo, veja como ativá-lo a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique em “Shopping”, na tela inicial; Feito isto, selecione a oferta da Shopee; Leia as informações que aparecerão na tela e clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Na sequência, o cashback já será ativado; Por fim, basta acessar o site ou aplicativo da Shopee para ver todas as promoções que dão acesso ao cashback.

Nubank libera R$200 aos seus clientes

O Nubank liberou, recentemente, uma novidade para os seus clientes. O novo serviço se trata do contactless, o pagamento por aproximação com o cartão da fintech.

O valor limite para pagamentos sem senha é, atualmente, R$ 200. No entanto, o limite do cartão pode ser reajustado pelo cliente através do próprio aplicativo, de maneira prática.

Até o momento, o Nubank não lançou a opção de correção do limite do crédito por aproximação. Portanto, cabe exclusivamente ao cliente decidir em ter o novo limite liberado na funcionalidade ou desativar a função.

O novo serviço permite que os pagamentos sejam feitos apenas por aproximação, sem a necessidade de usar o cartão. Essa funcionalidade vale para as modalidades crédito e débito.

A ativação da nova funcionalidade acontece de maneira imediata, logo após a primeira aquisição com o cartão, quando é inserido na maquininha. Após a liberação, o cliente poderá usar a função quando quiser.

As compras feitas por meio de aproximação são criptografadas com o objetivo de garantir a segurança da transação, uma vez que o uso de senha passa a ser obrigatório para pagamento superior a R$ 200.

O cliente que não quiser utilizar a nova funcionalidade na hora de realizar as suas compras com contactless, aproximação, será necessário seguir os três passos:

Acesse o aplicativo Nubank e clique na seta abaixo do seu nome; Escolha a opção “Configurar cartão”; Desative “Compras por aproximação”

Pronto, seguindo os três passos acima, a função contactless do cartão de crédito será desativada da conta do cliente.