Nubank permite pagamento de boletos com o cartão; veja

Usuários do Nubank podem pagar os boletos com o cartão de crédito pelo próprio aplicativo. Além dessa opção, também é possível parcelar o valor da fatura com uma taxa de juros menor do que a aplicada por outras instituições financeiras.

O procedimento para pagar boletos utilizando o cartão de crédito do Nubank é bem simples. Basta abrir o aplicativo do banco, clicar em “Pagar” e depois em “Pagar boletos”. É possível escanear o código de barras ou digitá-lo no espaço indicado.

Na sequência, será necessário ir em “Escolher forma de pagamento’, marcar a opção “Cartão de crédito” e escolher a quantidade de parcelas desejada. O recurso está revolucionando os meios de pagamentos e dando mais opções aos consumidores.

Como pedir o empréstimo no aplicativo do Nubank

A linha de crédito do Nubank foi lançada a fim de facilitar o processo de contratação do serviço no mercado. Neste sentido, com um limite pré-aprovado, o cliente consegue fazer uma simulação e verificar as condições de pagamento oferecidas pela fintech, conforme o seu perfil.

Todavia, é importante ressaltar que, assim como qualquer outro serviço semelhante, o empréstimo do banco digital também conta com juros e encargos sobre o valor solicitado. Por esse motivo, é importante conferir cada detalhe do acordo, inclusive o CET e o IOF.

Veja como realizar o procedimento de contratação do crédito do Nubank a seguir:

Acesse o aplicativo da fintech;

Nos atalhos da página incial, vá em “Empréstimo”;

Em seguida, toque em “Simular Empréstimo”;

Informe o motivo da contratação do crédito;

Digite o valor que deseja contratar e o número de parcelas para pagamento;

Feito isso, verifique todas as condições, como juros e o valor total do empréstimo.

Caso queira contratar o serviço após a simulação, na mesma aba toque em confirmar transação. Lembrando que será necessário informar alguns dados complementares.

Após ter a solicitação aprovada, terá que escolher o dia do pagamento da primeira parcela, com prazo de até 90 dias para ser paga após a contratação. Contudo, vale informar que inda é possível acompanhar o serviço pelo aplicativo.