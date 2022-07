Nubank realiza sorteios de até R$ 10 mil para seus clientes? Confira

O Nubank lançou recentemente uma campanha chamada “Tudo no Roxinho”. Por meio da nova medida, a fintech realiza sorteios de R$ 10 mil aos seus clientes. A campanha está em ação e chegará ao fim em agosto.

Além dos prêmios já sorteados, no final da promoção a instituição financeira vai sortear um prémio de R$ 300 mil.

Nova campanha com prêmio de R$ 300 mil

Para participar do sorteio, o cliente da fintech deve acessar a área de cartão de crédito no aplicativo do Nubank e se inscrever na opção “Tudo no Roxinho”. Em seguida, basta aceitar os termos e condições e informar a senha de quatro dígitos.

Após realizada essa etapa, o aplicativo vai apresentar três metas para que os clientes as cumpram para receber os bilhetes da sorte. Na realização da primeira, o candidato receberá 1 número da sorte, na segunda 5 números e na terceira 10. Vale ressaltar que as metas são cumulativas.

No final, os clientes poderão conquistar 16 números da sorte. Segundo o Nubank, os objetivos são personalizados conforme o limite pré-aprovado do cliente bem como o seu perfil. A promoção foi iniciada no dia 16 de maio e será encerrada no dia 31 de julho deste ano..

O banco digital vai sortear 13 certificados de barra de ouro no valor de R$ 10 mil, além do grande prêmio de R$ 300 mil.

Confira as datas dos sorteios:

18 de junho de 2022 : 1º sorteio, com apuração realizada no dia 21 de junho de 2022, às 15h;

: 1º sorteio, com apuração realizada no dia 21 de junho de 2022, às 15h; 20 de julho de 2022 : 2º sorteio, com apuração no dia 22 de julho de 2022 às 15h;

: 2º sorteio, com apuração no dia 22 de julho de 2022 às 15h; 17 de agosto de 2022 : 3º sorteio, com apuração realizada no dia 19 de agosto de 2022 às 15h;

: 3º sorteio, com apuração realizada no dia 19 de agosto de 2022 às 15h; 20 de agosto de 2022: 4º sorteio, com apuração no dia 23 de agosto de 2022 às 15h.

Nubank agora terá função para agendar PIX

Clientes do Nubank podem agendar transações via PIX para chaves utilizadas com recorrência. A nova funcionalidade da fintech foi liberada e está disponível para usuários Android e iOS.

Inicialmente, o Pix Recorrente só terá frequência mensal. Portanto, só será possível agendar uma transação para cada chave recorrente ao mês. A novidade está sendo liberada de forma gradual, então pode ser que demore chegar até você.

Segundo o banco digital, a intenção é que o recurso traga mais praticidade aos clientes. “O Pix Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam”, explicou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.

Uma outra novidade anunciada pelo Nubank nesta semana foi o Buscador de Boletos. A nova ferramenta permitirá aos usuários descobrir todos os boletos bancários emitidos em seu CPF e/ou CNPJ.

A intenção, não diferente da do outro recurso, é proporcionar agilidade aos clientes da fintech. É importante frisar que ambos os serviços estão disponíveis na área “Assistente de Pagamentos”, disponível na tela inicial do aplicativo.