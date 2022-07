Nubank recruta profissionais de diferentes níveis

Quer trabalhar no banco digital que mais cresce no Brasil? Esta pode ser a sua chance, já que que o Nubank está recrutando profissionais de diferentes níveis para o preenchimento de mais de 30 vagas de emprego. As chances são para as áreas de tecnologia, finanças e produtos. A empresa informa, ainda, que seus programas exclusivos para profissionais que se autodeclaram negros e pessoas com deficiência (PCDs) estão abertos – e com vagas!

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de analytics engineer, regulatory compliance analyst, stock plan analyst, product designer, senior UX researcher, UX designer senior manager, UX manager, business security manager, cloud security engineer specialist, security software engineer, software engineer, systems engineer (devOps), tech manager, assistente de fraude (exclusiva para pessoas Trans), pessoa supervisora de fraude, product manager, regulatory operations analyst, model risk specialist, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas grande parte delas exige ensino superior completo e conhecimento no idioma inglês.

Como contrapartida, a empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como seguro de saúde, seguro odontológico, seguro de vida, vale refeição, vale transporte, acesso ao Gympass, auxílio creche e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para conferir todas as posições abertas e seus requisitos. A página da empresa no LinkedIn também traz informações sobre os cargos disponíveis e atualizações frequentes sobre as ações da empresa.