NUBANK: Veja como liberar seu LIMITE DO CARTÃO antecipadamente pelo aplicativo

O Nubank, um dos maiores bancos digitais mais utilizados no país, oferece diversos benefícios aos seus clientes, e um deles se trata do cartão de crédito, que possui diversas vantagens. No entanto, muitos usuários questionam o limite liberado incialmente pela fintech.

Pensando nisso, separamos algumas dicas para que você consiga liberar o seu limite do cartão de crédito. É possível antecipar o pagamento da sua fatura mensal para você ter acesso ao seu crédito de forma mais rápida. Veja mais a seguir.

Como baixar o aplicativo do Nubank?

O cartão do Nubank tem liberação via aplicativo, disponível para Android e iOS. Veja como baixá-lo:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular, seja Play Store (Android) ou Apple Store (iOS); Procure por “Nubank” na barra de pesquisa; Clique em “Instalar” ou “Obter”; Aguarde o download e cadastre-se; Feito isto, espere a aprovação e solicite o seu cartão, caso a opção esteja disponível.

Como abrir uma conta na instituição?

Após instalar o aplicativo, clique na opção “Criar uma Conta”; Na sequência, informe os seus dados pessoais, como nome completo, CPF, e-mail; Clique em “Continuar” para prosseguir com o cadastro da sua conta; Ao preencher todos os campos solicitados, clique em “Aceitar e continuar” para afirmar que está de acordo com a política de privacidade da empresa; Por fim, aguarde a aprovação da conta pelo e-mail.

Como antecipar o pagamento da fatura?

Por boleto

No aplicativo do Nubank, toque na aba “Cartão de crédito”; Depois, clique na fatura que deseja pagar com antecedência; Escolha a opção “Pagar fatura” onde há a ilustração de um código de barras; Agora, indique o quanto você deseja pagar, sendo um valor parcial ou total; Em seguida, copie o código de barras para pagar com outra conta cujo o aplicativo do banco está no seu aparelho ou envie o boleto em PDF via e-mail; Para finalizar, pague o boleto. O valor pode ser compensado em até 3 dias.

Pelo aplicativo (saldo na conta)

No aplicativo do Nubank, selecione a opção “Conta”; Depois, clique em “Pagar”; Em seguida, escolha a opção “Pagar fatura do cartão”; Informe o valor que deseja pagar; Para terminar, selecione “continuar” para fazer a confirmação da operação.

Vale ressaltar que o pagando da sua fatura pelo saldo da conta libera o limite de crédito do cartão instantaneamente, uma vez que o pagamento via boleto pode demorar até 3 dias para ser processado.

Nubank lança função de Pix no cartão de crédito

O Nubank anunciou no último dia 21, o lançamento da sua mais nova função, o Pix no crédito. Com ele, os clientes poderão utilizar o limite do cartão de crédito para realizar transferências de forma instantânea.

Além disso, o cliente pode fazer o pagamento do valor em uma única vez ou parcelar em até 12 vezes. Segundo a fintech, o novo recurso permite transferir valores para pessoas físicas e também pessoas jurídicas (empresas).

Para os destinatários das transações, não há diferença quanto a operação. Portanto, ele recebe o Pix normalmente em sua conta. A vantagem é que o usuário poderá simular a transferência antes de realizá-la.

Qual o objetivo do PIX no crédito?

A criação do PIX no Crédito ajudará os clientes que precisam realizar um Pix, mas infelizmente não possuem saldo na conta bancária. Ademais, o recurso permite que os clientes concentrem os seus gastos em um único local.

Caso a novidade ainda não tenha chegado ao seu aplicativo, tente atualizá-lo na loja referente ao seu sistema operacional.