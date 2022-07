Nubank: Veja como receber cashback de até R$ 1,5 mil

Nesta semana, o Nubank anunciou uma nova parceria com a Shoppe, empresa de vendas on-line. De acordo com a instituição financeira, a ação oferecerá aos clientes cashback de até R$ 50 a cada compra realizada.

Para ativar o cashback da Shoppe e ter acesso aos valores, o cliente deve habilitar o recurso através do shopping do Nubank.

De acordo com o banco digital, os valores serão depositados na conta do cliente no prazo de até 90 dias após a compra. Os usuários podem receber até R$ 1,5 mil por mês, caso as compras sejam realizadas em um intervalo de 1h cada.

Vale lembrar que o percentual do cashback varia de acordo com as ofertas disponibilizadas no shopping do Nubank, além de ser considerado o valor bruto do produto à venda.

Muitos clientes podem ainda não ter acesso à novidade, pois está sendo liberada gradualmente aos usuários. No entanto, de acordo com o banco digital, todos terão acesso.

Como ativar o cashback da Shopee

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique na aba “Shopping”; Selecione a oferta da Shopee; Leia todas as informações que aparecem na tela; Depois, clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Pronto! O cashback já está ativado.

Nubank libera agendamento via PIX

O Nubank anunciou na última semana o seu mais novo recurso voltado para aba Pix. Agora, os clientes da fintech podem programar seus pagamentos mensais diretamente pelo aplicativo.

O Pix recorrente funciona como uma agenda para que pagamentos sejam programados e realizados no decorrer do mês. Como o próprio nome sugere, as transações são feitas para chaves usadas com frequência.

Pix recorrente

A função ainda está sendo liberada de forma gradual aos clientes do Nubank. No entanto, em breve deve estar disponível para todos. De acordo com a fintech, a finalidade do novo serviço é facilitar o dia a dia dos clientes.

O Pix recorrente foi desenvolvido e disponibilizado tanto para contas de pessoas físicas quanto para contas de pessoas jurídicas. Para usar a nova ferramenta, o cliente deve clicar na aba “Assistente de Pagamentos” e seguir as instruções disponíveis.

Além da nova função referente ao Pix, o banco digital também lançou outra novidade em sua plataforma, o Buscador de Boletos. Com a nova ferramenta o cliente terá acesso a todo boleto gerado em seu CPF ou CNPJ. Esse recurso também promete trazer mais agilidade a vida dos usuários.