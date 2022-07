Nubank: veja como receber R$50 de crédito via aplicativo

Por meio do seu cartão de crédito, o Nubank libera o valor inicial de R$ 50. Além de não possuir anuidade, o cartão possui diversos benefícios.

Todavia, a sua aprovação ainda passará por uma análise com base em diversos critérios e, em muitas vezes quando liberado, o limite não agrada os clientes.

Atualmente, conforme relatos dos usuários, quando o Nubank concede o seu cartão de crédito para um cliente, o limite inicial costuma ser fixado no valor de R$ 50.

Ademais, clientes com scores de crédito menores costumam ter o limite de crédito negado. Frequentemente, clientes endividados, com atrasos em pagamentos ou score baixo não conseguem ter acesso a tantos benefícios financeiros.

Contudo, com o objetivo de ajudar os seus clientes, o Nubank oferece um limite de R$ 50, como uma maneira de analisar as condições do cliente, e assim, no futuro, conceder o aumento do limite de crédito.

Como pedir o cartão de crédito Nubank?

Antes de pedir um cartão de crédito Nubank, o interessado deve verificar se corresponde aos requisitos exigidos pelo banco, sendo eles:

Ter 18 anos ou mais;

Morar no Brasil;

Ter um smartphone com sistema operacional Android ou iOS.

Antes de mais nada, conferindo esses critérios, basta solicitar a ferramenta pelo navegar ou pelo aplicativo. Veja o passo a passo a seguir:

Solicitação pelo navegador

Em primeiro lugar, insira o endereço: “nubank.com.br/cartao” (sem aspas) na aba de pesquisa do navegador; Informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Digite seu nome completo e e-mail; Selecione se você quer apenas o cartão de crédito ou ele junto da NuConta; Marque a caixa concordando com a política de privacidade da empresa; Finalize clicando em “Enviar”.

Solicitação pelo aplicativo

Instale o aplicativo em seu celular Android ou iOS; Já na plataforma, clique em “Começar”; Insira seus dados pessoais (nome, CPF, e-mail) e vá em “Continuar”; Após preencher todos os dados, toque em “Aceitar e continuar” para concordar com a política de privacidade da empresa.

Nubank permite aumento do limite de crédito

Dessa forma, confira a seguir, cinco dias que permite o aumento do limite do cartão:

Pagamento regular da fatura do Nubank

Demostrar responsabilidade com as dívidas da instituição deve ser o primeiro passo para a conquista de mais crédito. Neste sentido, pagar as faturas até as datas de vencimento deve ser uma ação constante.

Concentrar os gastos no cartão

Utilizar o limite total disponível, bem como optar por reunir todos os gastos possíveis no roxinho é uma ótima maneira de chamar a atenção da fintech. Isso porque, o Nubank pode entender que precisa de mais crédito.

Manter o nome limpo

Vale ressaltar que deixar de pagar alguma dívida a ponto de ter o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito pode dificultar a concessão de mais limite. Por isso, as contas devem andar sempre em dia.

Atualizar a renda no aplicativo

Caso aconteça uma ampliação da renda, a informação deve constar no aplicativo do banco digital. Através disso, uma margem maior pode ser efetuada, considerando o novo capital financeiro.

Construir um relacionamento com o Nubank

Por fim, mas não menos importante, construa um relacionamento com a instituição financeira. Pode-se alcançar a meta ao contratar outros serviços oferecidos, como seguros, investimentos, entre outros.

