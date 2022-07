O Destiny 2 é multiplataforma em 2022? (PC, PS4, Xbox, PS5)

Os jogadores de Destiny tiveram que esperar alguns anos para que a Bungie entregasse a funcionalidade multiplayer em diferentes plataformas para Destiny 2. A espera finalmente acabou.

Continue lendo para descobrir se Destiny 2 é crossplay ou não?

O Destiny 2 é multiplataforma em 2022?

O jogo Destiny é no estilo ficção científica/fantasia. No jogo, os jogadores se tornam “Guardiões“.

“The Darkness” provou ser um inimigo opressor. É uma força que parece imparável e ameaça destruir tudo em seu caminho.

Em 6 de setembro de 2017, Destiny 2 foi lançado. é a última parcela da franquia Destiny. Existe uma versão para PlayStation e Xbox, bem como uma versão para PC com Windows.

Para completar missões e lutar contra inimigos online, os jogadores podem juntar-se a amigos.

Os jogadores também precisarão viajar pela galáxia e visitar planetas diferentes para completar essas tarefas desafiadoras.

Cada um tem sua própria paisagem única e é o lar de um tipo diferente de inimigo.

Além disso, os jogadores podem jogar em missões concluídas anteriormente em um nível de dificuldade mais alto para obter melhores itens para seu personagem e ganhar mais pontos de experiência.

No que diz respeito às classes de personagens, os jogadores podem escolher entre Titan, Warlock ou Hunter.

E, diferentes armaduras e habilidades permitem que cada classe se adapte a qualquer situação e derrote os inimigos de forma mais eficaz.

Então, em poucas palavras, Destiny 2 é um daqueles jogos que você não pode deixar de curtir.

Sim, Destiny 2 é um jogo multiplataforma. Como resultado, os jogadores podem jogar com pessoas que possuem consoles e sistemas diferentes.

Isso significa que, se um usuário de PC ou PS4 estiver jogando Destiny 2, esse usuário de PC ou PS4 poderá combinar com ele.

Houve uma enorme divisão entre os jogadores que preferem consoles ou PCs para jogos no passado.

Os recursos multiplataforma de Destiny 2 derrubaram essa barreira. Ambas as plataformas agora podem jogar juntas.

Um jogo requer muito trabalho para implementar a compatibilidade entre plataformas. Também é um grande empreendimento de desenvolvimento incluir todas as plataformas sob o guarda-chuva de cross-play.

E, em termos de logística, tecnologia e infraestrutura, esse é um processo demorado.

Descrevemos abaixo os benefícios que a implementação de cross-play em Destiny 2 trouxe para o jogo e seus desenvolvedores.

O aumento da acessibilidade para jogadores em todas as plataformas aumentaria consideravelmente sua base de jogadores. Isso levou a um melhor matchmaking e mais oportunidades para encontrar amigos online.

Ao permitir que os jogadores joguem com mais jogadores em todas as plataformas, suas sessões duram mais.

A Bungie é capaz de gerenciar melhor as filas, além de dar aos jogadores mais oportunidades de jogar com os amigos.

Devido à possibilidade de jogar juntos, independentemente da plataforma, o número total de horas jogadas aumentou.

O engajamento e a retenção também aumentaram drasticamente. Portanto, a Bungie gerará mais receita por meio de microtransações.

A Bungie se concentrou em uma plataforma que serviria como teste para todas as outras plataformas.

O custo total de tempo e recursos também foi reduzido significativamente. E, o resultado é uma margem de lucro maior.

Destiny 2 é multiplataforma para Xbox One e PC?

As versões de Destiny 2 para Xbox One e PC são multiplataforma.

Independentemente de você possuir um PC ou um console Xbox One, você e seu amigo poderão competir juntos em Destiny 2.

Anteriormente, os usuários do Xbox One e do PC não podiam jogar juntos. No entanto, a nova compatibilidade entre plataformas de Destiny 2 dissolverá todas essas barreiras.

Isso tornará Destiny 2 jogável em várias plataformas.

Destiny 2 é PC multiplataforma e PS4/PS5?

As versões para PC e PS4/PS5 de Destiny 2 são multiplataforma. Jogadores de PC e PS4/PS5 poderão jogar Destiny 2 junto com esse recurso multiplataforma.

Os jogadores de PC e PS4 poderão jogar juntos se ambas as plataformas tiverem uma licença válida de Destiny 2.

E, à medida que jogadores de diferentes plataformas se reúnem neste mundo de Destiny, será fascinante ver o que eles podem encontrar em comum.

Destiny 2 é multiplataforma para PS4 e Xbox One?

Sim, os jogadores de PC e Xbox One podem jogar juntos em Destiny 2. Portanto, Destiny 2 está disponível para PlayStation 4 e Xbox One.

Portanto, ainda é possível jogar online com seu amigo que possui um console Xbox One, mas você possui um PS4.

O Destiny 2 é multiplataforma Stadia e PC?

Sim, Destiny 2 tem compatibilidade entre plataformas entre o Stadia e o PC. Stadia é a plataforma de jogos oficial do Google.

O Chromecast Ultra também será compatível. Isso permite que você jogue na sua TV sem gastar muito dinheiro em outros consoles.

Portanto, mesmo que seu amigo possua um PC e você possua um Stadia, ambos podem jogar Destiny 2 online juntos.

O Destiny 2 é PS4 e PS5 multiplataforma?

Há boas notícias para os amigos de ambas as gerações do PlayStation. Os usuários do PlayStation 4 e PlayStation 5 podem jogar Destiny 2.

Dessa forma, os jogadores de PS4 e PS5 podem jogar Destiny 2 juntos.

Destiny 2 é compatível com Xbox One e Xbox Series X/S?

Sim, Destiny 2 tem compatibilidade entre plataformas entre Xbox One e Xbox Series X/S.

Assim, os jogadores com consoles Xbox Series X/S podem emparelhar com aqueles que usam consoles Xbox One sem restrições. É uma ótima maneira de jogar o jogo e conhecer novas pessoas.

Palavras finais

Destiny 2 é compatível com várias plataformas com Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia e PC. Portanto, você pode jogar Destiny 2 com seus amigos em várias plataformas.

A Bungie permitiu a progressão cruzada além disso. Assim, você pode jogar em diferentes plataformas e levar suas licenças entre elas. E, o modo multiplayer é a parte mais agradável do jogo. Será ótimo ter isso disponível em qualquer plataforma.

