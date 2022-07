A gestão de uma empresa deve considerar os fatores externos para o direcionamento orçamentário e para a elaboração de futuros projetos, independentemente do porte ou segmento de atuação da organização.

O direcionamento estratégico na gestão empresarial

Muitos fatores impactam o resultado de uma empresa no mercado atual. Por isso, o empreendedor deve analisar estrategicamente suas ações, considerando o impacto holístico nos resultados da empresa de forma abrangente.

Ferramentas administrativas

A adaptação de ferramentas estratégicas é uma necessidade para uma empresa no mercado atual, independentemente do seu porte ou segmento. Por isso, é viável que o empreendedor conheça diversas ferramentas para que possa analisar qual atende a sua necessidade, de modo que direcione a sua gestão desde o escopo do projeto inicial do negócio.

Matriz Swot

A matriz Swot, por exemplo, é uma ferramenta administrativa que permite a adaptabilidade por parte da gestão, sendo bastante utilizada por empreendedores. Uma vez que a ferramenta permite uma análise sobre o cenário interno e externo, de modo que a gestão possa direcionar seus fatores internos e considerar as oportunidades do mercado, ao passo que analisa os desafios.

Contudo, essa análise estratégica deve ser feita de maneira contínua, já que diversos fatores externos impactam o mercado de forma ampla. Sendo assim, o empreendedor deve estudar a concorrência e a economia, considerando suas futuras ações.

A economia e o poder aquisitivo do cliente

A economia atual é instável, considerando a retomada econômica pós-pandemia, juntamente com o conflito que ocorre entre a Rússia e a Ucrânia. Sendo assim, esses fatores devem ser analisados estrategicamente para que a empresa possa se antecipar às demandas, elaborando estratégias que direcionem essa gestão, visto que os fatores econômicos impactam diretamente o poder aquisitivo do cliente final.

A concorrência e a inovação

O seu concorrente impacta o desejo de compra do cliente, já que através da inovação, o concorrente pode oferecer outros tipos de produto ou serviço, tornando a sua empresa obsoleta. Por isso, este fator requer acompanhamento contínuo, de modo que a gestão possa analisar as oportunidades, considerando a inovação e a tecnologia na estratégia de gestão.

Tecnologia e liderança

Portanto, uma empresa de pequeno porte deve considerar o mercado de forma abrangente, direcionando estrategicamente suas ações e investindo em tecnologia para customizar métricas e trabalhar com indicadores atualizados.

Dessa forma, é possível que uma empresa de pequeno porte alcance a liderança dentro do seu nicho, destacando o seu diferencial competitivo através da inovação e da atualização do fluxo de oferta e demanda.