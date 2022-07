Um dos melhores jogos de terror de sobrevivência desenvolvidos pela Endnight games em 2018 é The Forest.

Este jogo tem várias plataformas, incluindo Windows 10, PlayStation 4 e dispositivos Android.

Multiplayer também é suportado. No entanto, recebemos muitas perguntas sobre usuários perguntando se este jogo é ou não multiplataforma?

Jogar um jogo em diferentes plataformas significa que ele possui arquivos binários compatíveis.

A compatibilidade entre plataformas significa que você pode jogar com usuários de outras plataformas facilmente. Você também pode mudar de uma plataforma para outra sem problemas.

Nesse caso, este artigo pode ser de grande ajuda se você buscar uma resposta. Aqui está o que precisamos descobrir sobre a compatibilidade entre plataformas do The Forest.

O Forest é multiplataforma?

Em The Forest, você interpreta um personagem que vive na Floresta. Haverá manequins e outros jogadores que farão qualquer coisa para matá-lo se você não tiver uma casa na árvore.

Você pode descobrir mais do mapa explorando pontos de referência e rochas.

E, quando você estiver ficando sem recursos, como madeira e bagas, tente explorar as profundezas da Floresta.

Em The Forest, você joga como um sobrevivente com jogadores de todo o mundo.

Você terá que lidar não apenas com animais selvagens hostis e perigos naturais, mas também com humanos agressivos para sobreviver, a menos que queira ficar sozinho ou jogar no modo single-player.

O Forest é multiplataforma em 2022?

A compatibilidade entre plataformas não está disponível para The Forest. Portanto, você precisará estar na mesma plataforma para se juntar aos seus amigos no jogo The Forest.

Isso pode ser um pouco decepcionante. Você será limitado em sua capacidade de jogar com os outros.

Um jogador de PC não pode jogar com um jogador de console e vice-versa. Isso pode mudar no futuro. No entanto, a compatibilidade entre plataformas não está disponível hoje.

Jogar The Forest com seus amigos pode não ser uma boa escolha se você preferir jogos que podem ser jogados em qualquer plataforma.

Vale a pena dar uma olhada em The Forest se você quiser um jogo que o mergulhará em uma experiência intensa e imersiva.

Endnight Games, os criadores de The Forest, estão implementando suporte multiplataforma.

Sua principal prioridade tem sido a implementação de suporte multiplataforma. A adição de suporte multiplataforma tornaria o jogo muito mais atraente para os jogadores.

Vários fatores contribuem para a incompatibilidade do The Forest com sistemas multiplataforma:

Essa decisão foi tomada por vários motivos, incluindo o fato de que exigiria muito mais esforço e tempo de desenvolvimento do que eles poderiam pagar.

Também pode haver um problema com os jogadores em um sistema que não conseguem ver os salvamentos uns dos outros. Portanto, o conteúdo do The Forest, como seus prédios, não poderia ser transferido para outra plataforma.

E antes que o suporte multiplataforma possa ser implementado, a equipe ainda está ocupada trabalhando em outros recursos que desejam incorporar ao jogo.

Adicionar compatibilidade entre plataformas não garante a mesma experiência em todas as plataformas. Portanto, você não pode jogar com seus amigos que usam outras plataformas.

O futuro da compatibilidade entre plataformas ainda está sendo planejado. Então, se você está ansioso para jogar com amigos no futuro, fique de olho nas atualizações.

O The Forest é multiplataforma para Xbox e PC?

Não há compatibilidade entre plataformas entre PC e Xbox para The Forest.

E, para jogar com seus amigos, você e eles devem estar na mesma plataforma. Os jogadores de PC e Xbox não podem jogar juntos.

Infelizmente, isso não deve mudar no futuro. No entanto, a compatibilidade entre plataformas não é possível no momento.

The Forest é multiplataforma para PC e PS4/PS5?

As versões para PC e PlayStation 4/PS5 de The Forest não são multiplataforma.

Portanto, você não pode jogar com pessoas que estão jogando o jogo em um console PS e vice-versa se estiver jogando em um PC.

Ainda não há informações se isso mudará no futuro. E, no momento, você só poderá jogar com pessoas usando a mesma plataforma que você.

The Forest é multiplataforma PS4 e PS5?

Os proprietários interessados ​​de PS4 e PS5 apreciarão a compatibilidade multiplataforma do The Forest.

E, desde que seus amigos estejam jogando em qualquer um dos dois consoles, vocês podem jogar juntos.

The Forest é multiplataforma para PS4 e Xbox One?

Não há versão multiplataforma de The Forest para PS4 ou Xbox One. Você não poderá jogar com seus amigos se eles estiverem usando um Xbox One e um PlayStation 4. Ter a mesma plataforma que seus amigos permitirá que vocês joguem juntos.

No entanto, você pode ter um problema se quiser experimentar The Forest com seus amigos, independentemente do console que você usa.

Perguntas frequentes

Quando The Forest chegará ao Xbox?

Como os desenvolvedores ainda não fizeram nenhuma declaração, ainda não temos certeza. No entanto, este jogo também pode ser jogado em um PS4 ou PC.

O Forest Online é Multiplayer?

Sim, os usuários podem jogar juntos no The Forest. É um jogo online multijogador. Os jogadores também podem configurar seus próprios servidores ou se juntar a outros.

Você pode jogar The Forest com amigos em um PS4?

Os recursos multiplayer do jogo estão disponíveis para usuários de PS4. Este jogo pode ser jogado com três amigos em um PS4.

Palavras finais

Em 2018, The Forest foi lançado como um jogo de terror de sobrevivência. Este jogo ainda não foi multiplataforma. No entanto, os desenvolvedores podem adicionar esse recurso posteriormente.

As únicas pessoas com quem você pode jogar se estiver jogando em um PC são outros jogadores de PC. Isso também se aplica ao PlayStation e Xbox. PS4 e PS5, no entanto, têm compatibilidade entre plataformas.

