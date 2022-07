O Minecraft é multiplataforma em 2022? (Xbox One, PC, Nintendo, PS4)

A Mojang lançou várias versões do Minecraft ao longo da existência de uma década do jogo. E, felizmente, os jogadores podem jogar Minecraft com seus amigos em qualquer plataforma.

Uma condição deve ser cumprida, no entanto. Para jogar Minecraft em consoles e computadores pessoais, os jogadores precisarão da mesma versão do jogo. EU

Portanto, se você quiser jogar Minecraft junto com outros jogadores de console, cada um precisará jogar a Edição Bedrock no Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

O mesmo vale para jogadores em plataformas de computador que desejam jogar com seus amigos em consoles.

O Minecraft é multiplataforma em 2022?

O Minecraft permite que os jogadores construam o que quiserem. Começa apenas com as mãos nuas.

Também é necessário coletar recursos para fazer armas para que você possa se defender das criaturas perigosas que aparecem à noite.

Além de tábuas de madeira para abrigo e carvão para fundir minério de ferro em metal utilizável, o jogador precisará de várias outras ferramentas.

Publicado em 2011, o Minecraft é um jogo gratuito onde novos recursos são adicionados continuamente.

E as plataformas suportadas incluem PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android e iOS.

Com mais de 200 milhões de cópias vendidas em PCs, celulares e outras plataformas de jogos, além de vendas de merchandising, o Minecraft é um dos videogames mais vendidos de todos os tempos.

Minecraft é jogado por milhões de pessoas todos os dias. E, isso não é surpreendente. No entanto, a questão de saber se o Minecraft é multiplataforma é frequentemente feita.

O Minecraft é multiplataforma em 2022?

Existe uma versão multiplataforma do Minecraft. Você pode jogar Minecraft em várias plataformas. Os jogadores também podem ingressar em servidores com jogadores de diferentes dispositivos.

Como resultado, os jogadores podem jogar Minecraft em qualquer dispositivo que desejarem, independentemente do dispositivo que usarem.

Com Minecraft: Bedrock Edition, o recurso multiplataforma foi implementado em todas as plataformas.

O desenvolvimento multiplataforma está se tornando cada vez mais popular hoje. Nos últimos anos, mais e mais pessoas estão desfrutando de jogos em seus dispositivos móveis, bem como em seus consoles e PCs.

O Minecraft é multiplataforma, por isso tem muitas vantagens:

Todos os dispositivos podem ser usados ​​para jogar com seus amigos ou outros jogadores.

A experiência principal do Minecraft pode ser jogada em várias plataformas.

Fazer novas conexões é mais fácil porque é mais fácil se conectar com novas pessoas.

Dependendo de suas preferências, você pode jogar Minecraft.

Todas as plataformas estão recebendo as mesmas atualizações e ajustes.

Você não precisa comprar um novo dispositivo apenas para jogar.

Você pode descobrir mais informações sobre quais plataformas permitem o jogo multiplataforma com o Minecraft lendo.

O Minecraft é compatível com Xbox One e PS4?

É possível jogar Minecraft no Xbox One ou PS4 multiplataforma. Então, jogar Minecraft com seus amigos em um Xbox One agora é possível para proprietários de PS4 e PS5.

Os proprietários do Xbox One que desejam jogar com seus amigos do lado do PlayStation também podem fazê-lo.

Portanto, os jogadores do Minecraft que desejam jogar com amigos em ambos os consoles vão gostar muito desse recurso.

O Minecraft é compatível com Xbox One e Nintendo Switch?

As versões Xbox One e Nintendo Switch do Minecraft são multiplataforma. Xbox One e Nintendo Switch estão entre as plataformas onde você pode jogar juntos.

O jogo está disponível em ambas as plataformas simultaneamente.

O Minecraft é compatível com Xbox One e PC?

As versões Xbox One e PC do Minecraft são multiplataforma. Isso significa que você poderá baixar o jogo em uma plataforma e jogá-lo em outra.

Como resultado, se você comprá-lo para o Xbox One, poderá competir com jogadores de PC. Assim, os jogadores que não podem pagar uma plataforma específica ou querem economizar dinheiro vão se beneficiar com esta novidade.

O Minecraft é multiplataforma para PS4 e PC?

Existe uma versão multiplataforma do Minecraft disponível para PS4 e PC.

Assim, independentemente de um jogador ter um PlayStation ou um PC, eles podem jogar juntos. Isso torna o jogo com os amigos muito mais conveniente.

O Minecraft possui recursos multiplataforma nas versões PlayStation 4 e PC. Portanto, você não precisa se preocupar em ficar de fora, pois eles não estão na sua plataforma.

O Minecraft é multiplataforma PS4 e PS5?

Muitas pessoas têm pensado sobre esta questão ultimamente. E, sim, é verdade. As versões PS4 e PS5 do Minecraft são multiplataforma.

Assim, você poderá jogar com outras pessoas se comprar a versão mais recente do Minecraft para o seu console.

O Minecraft é multiplataforma para PC e Nintendo Switch?

Existe uma versão multiplataforma do Minecraft para o Nintendo Switch. Isso permite que os jogadores joguem juntos em qualquer plataforma.

O Minecraft é multiplataforma móvel e PS4?

Muitas pessoas fazem essa pergunta e a resposta é sim. Sim, o Minecraft pode ser jogado em dispositivos móveis e no PS4.

Portanto, os jogadores móveis podem competir com jogadores no PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Como ativar o Minecraft Crossplay para o console Xbox One?

Os Xbox Minecrafters podem facilmente habilitar o jogo entre plataformas, pois há menos restrições de conteúdo para este console em comparação com outros.

E, por padrão, a reprodução entre plataformas está ativada. Além disso, você não precisa procurar em nenhum lugar ou acessar as configurações de rede ou o jogo para encontrar mais.

Minecraft: Xbox One Edition é uma versão exclusiva do Minecraft que você pode jogar no seu console Xbox One se for um jogador.

O que você precisa fazer é isso.

Acesse a Microsoft Store na interface do Xbox One. Você pode encontrar o Minecraft procurando por ele. Você também pode encontrar o Minecraft para Xbox One pesquisando por ele. Então, você precisará comprar o jogo por cerca de US $ 19,99, se ainda não o possui. Se você já possui, não precisa comprá-lo novamente. Você pode instalar o jogo e jogá-lo depois de baixado.

Como ativar o Minecraft Cross-Play no seu Nintendo Switch?

Os usuários do console portátil Nintendo Switch podem jogar Minecraft com amigos, mas o processo é um pouco complexo.

Xbox Live e Minecraft são jogos multiplataforma no Xbox, que não estão disponíveis para Nintendo Switch.

No entanto, jogar com outras pessoas com dispositivos diferentes ainda é complicado devido à necessidade de fazer login em uma conta da Microsoft.

Além disso, o Nintendo Switch não possui um navegador independente. Portanto, se você quiser jogar em conjunto em várias plataformas, precisará usar um navegador da web.

1. Em primeiro lugar, abra a Nintendo eShop. Em seguida, use a barra de pesquisa no menu principal da loja para encontrar a opção Minecraft.

2. Agora, vá para a loja de aplicativos do Nintendo Switch e baixe o jogo Minecraft. Mas, tome cuidado para não confundir com Minecraft: edição Nintendo Switch. E, se você não possui este jogo antes, você deve comprá-lo por $ 29 no momento.

3. Agora, abra o Minecraft no seu Nintendo Switch. Faça login na sua conta da Microsoft. Selecione Entrar gratuitamente.

4. Em seguida, acesse o navegador do seu celular ou PC. E visite o site do Remote Connect. Agora, na tela do seu Switch, você encontrará um link, bem como um código que precisa ser inserido no site.

5. Usando o slot de texto direcionado, digite o código. Em seguida, você será conectado à sua conta da Microsoft.

A conta do Xbox Live aparecerá na tela do Nintendo Switch depois que essa confirmação for concluída.

6. Agora você pode habilitar o jogo e todos os seus recursos clicando na opção Let’s Play. Isso inclui a funcionalidade multijogador multiplataforma.

Sua conta do Xbox Live será vinculada ao jogo Minecraft. Você pode então habilitar o multiplayer cross-play.

Como fazer um lobby do Minecraft Cross-Play

Você pode criar um lobby para jogar com seus amigos. Para consoles, isso é muito simples e não tão complicado quanto a Edição Java.

No entanto, é importante observar que essas etapas e objetivos não são o mesmo que ingressar em um mundo existente. Isso é explicado abaixo.

1. Em primeiro lugar, inicie o jogo. E a interface do menu principal será carregada depois que você iniciar o jogo.

2. Em seguida, selecione a opção Reproduzir. E clique no botão Criar Novo para criar um novo mundo. O botão está localizado em Mundos.

3. Agora, navegue até a seção Multiplayer. E habilite esse recurso clicando no botão Multiplayer.

4. Agora, você poderá jogar com todos os seus amigos assim que o mundo for criado.

Você pode participar dessas sessões abrindo a opção Jogar e clicando na guia Amigos. Os usuários do Xbox precisam pressionar a tecla RB.

Os usuários do switch precisam pressionar a tecla R. Seus amigos e mundos online serão exibidos nesta lista.

Simplesmente. selecione um mundo para explorar. E, envolva-se em um jogo com seus amigos. Além disso, verifique se sua conexão com a Internet está boa.

Palavras finais

Minecraft está disponível para Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e dispositivos móveis. Todas as versões do jogo têm jogabilidade multiplataforma. E isso também permite que você continue jogando de onde parou.

