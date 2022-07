O NBA 2K21 é multiplataforma 2022? [PC, Xbox, PS5, PS4, Nintendo]

NBA 2K21 é um novo jogo da série NBA desenvolvido pela Visual Concepts e publicado pela 2K sports. Se você é fã de basquete, provavelmente já jogou este jogo. A melhor parte de jogar este jogo é que ele oferece uma experiência da vida real. Você pode jogar o jogo através do teclado ou com a ajuda do controlador de jogo também. O jogo é bastante popular, e cada nova atualização traz muito mais recursos para o jogo.

Com isso dito, muitas pessoas procuram a funcionalidade multiplataforma no jogo que jogam. A funcionalidade multiplataforma permite que os jogadores joguem com seus amigos em outras plataformas. Se você jogar NBA 2k21, você provavelmente pode estar pesquisando se o jogo é multiplataforma. Este artigo será a resposta para sua pergunta. Neste artigo, discutiremos se NBA 2k21 é multiplataforma ou não.

Benefícios dos jogos multiplataforma

Existem vários benefícios dos jogos multiplataforma, como:

Isso ajuda a atingir um público maior. Quando o jogo estiver disponível em todas as plataformas e as pessoas puderem fazer o cross-play, mais pessoas estarão inclinadas a jogar o jogo.

É melhor para os desenvolvedores de jogos porque será mais fácil para o desenvolvedor criar um jogo para todas as plataformas em vez de portar um jogo para todas as plataformas.

Os jogadores poderão jogar o jogo com seus amigos em outras plataformas.

NBA 2k21 é multiplataforma?

A resposta a esta pergunta seria NÃO; o jogo não é multiplataforma. Você não pode jogar o jogo com outros jogadores em uma plataforma diferente. Não apenas isso, mas se você tiver uma conta Steam e seu amigo tiver uma conta na Epic Games Store, e vocês dois jogarem no PC, não poderão jogar um com o outro.

NBA 2k21 é multiplataforma para PS4 e Xbox One?

Não, o jogo não é multiplataforma entre o PS4 e o Xbox One. Se você for um usuário de PC, poderá jogar com outros jogadores no PC e, se for um usuário do Xbox One, poderá jogar com outros amigos no Xbox, mas não juntos.

NBA 2k21 é multiplataforma entre Nintendo Switch e Xbox

Novamente, não, o jogo não é multiplataforma entre o Nintendo Switch e o Xbox, portanto, não há como jogar com seu amigo no Nintendo Switch enquanto estiver no Xbox ou vice-versa.

NBA 2k21 é multiplataforma entre PC e PS4/PS5?

Se seu amigo estiver no PS4/PS5 enquanto você joga no PC e quiser jogar junto, você não poderá fazer isso. NBA Sk21 não é multiplataforma entre PS4/PS5 e PC.

O NBA 2k21 é PS4 e PS5 multiplataforma?

Sim, o jogo é multiplataforma entre PS4 e PS5. Você pode jogar com seus amigos no PS4 e PS5 juntos.

NBA 2k21 é multiplataforma entre Xbox One e Xbox Series X/S?

NBA 2k21 também é multiplataforma entre Xbox Series X/S e Xbox One. Os jogadores podem competir com outros jogadores entre o Xbox One e o Xbox Series X/S.

Por que NBA 2k21 não é multiplataforma?

Sabemos que NBA 2k21 não é multiplataforma, mas por que é assim? Bem, existem vários motivos que privam o NBA 2k21 da funcionalidade multiplataforma, como

Muitas vezes os dados do jogo podem não sincronizar entre as diferentes plataformas, o que pode causar o problema. Além disso, o jogo também pode demorar para carregar para diferentes plataformas.

Os botões nos controladores podem diferir para diferentes plataformas. Portanto, certas ações podem ser atribuídas a determinados botões que podem ou não funcionar para os controladores ou outros consoles.

Os recursos e funções do jogo podem variar de acordo com a funcionalidade de plataforma cruzada.

Além disso, os gráficos ou o jogo podem não responder ao jogar entre plataformas diferentes.

Esses foram alguns motivos pelos quais o jogo não possui funcionalidade multiplataforma. O jogo pode ou não ter funcionalidade multiplataforma no futuro, e nada pode ser dito sobre isso agora.

Palavras finais

Esperamos que este artigo o ajude com sua dúvida sobre o jogo ser multiplataforma. Para concluir, gostaríamos de dizer que a NBA 2k21 não é multiplataforma, então não há como você jogar o jogo com jogadores em outras plataformas. Também discutimos as razões pelas quais o jogo não é multiplataforma.

