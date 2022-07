O que é cashback? Tipos e uso

Imagine a seguinte situação: você faz uma compra e recebe um “reembolso” parcial. Isso seria ótimo, não? Mas, não precisa imaginar, já que é assim que funciona o cashback. Criado nos Estados Unidos em 1998, o sistema chegou ao Brasil em 2007 e ganhou popularidade entre os usuários à medida que as compras online aumentam.

Se você já ouviu falar, mas não tem certeza de como funciona, continue lendo a matéria deste sábado (30) do Notícias Concursos para obter todos os detalhes. Assim, conseguirá aproveitar ao máximo todas as vantagens que o cashback oferece.

O que é cashback e como funciona?

Quando você faz uma compra, paga por ela e depois recebe de volta parte do valor. Basicamente é isso. Cada programa tem suas próprias regras, mas veremos os tipos mais comuns e como utilizar cada um.

Reembolso em compras (por exemplo, 5% do preço total da compra);

Por produto (por exemplo, 2% para o produto A, 5% para o produto B);

Reembolso padrão em todos os produtos (por exemplo, qualquer coisa com 3% de reembolso);

Cashback fixo (por exemplo, ganhe R$ 20,00 por compra, R$ 100,00 em compras).

Antes de efetuar uma compra, certifique-se de verificar como é calculado o valor do reembolso que você receberá. Basicamente, existem dois tipos de cashbacks. A primeira é quando o dinheiro volta diretamente para sua conta. Segundo, o valor fica disponível em carteiras digitais.

Onde usar o dinheiro de volta?

Isso dependerá do tipo de reembolso que você recebe. Se você tiver esse dinheiro em sua conta, poderá usá-lo como quiser. No entanto, se você estiver usando um programa disponível apenas em lojas parceiras, precisará encontrar essas lojas para usar o valor.

No entanto, em algumas situações de clube de descontos, este valor só pode ser utilizado por um determinado período. Por isso, antes de comprar, fique atento às condições oferecidas, para não correr o risco de perder dinheiro.

Fazer compras e recuperar uma parte parece divertido, não é? É ainda melhor se você puder usar o dinheiro como quiser, pagando contas, investindo ou fazendo outras compras. Muitas empresas estão aproveitando isso para atrair e reter clientes.

Mas, é sempre necessário entender as condições envolvidas. Por exemplo, vale a pena ganhar cashback de uma loja e só usar lá? Ainda mais se o dinheiro tiver prazo de validade e a loja não for uma das suas favoritas. Antes de comprar, pesquise o tipo de reembolso e como usar o valor no futuro.