O que é ESG e como implementar?

A maioria dos empreendedores experientes sempre buscam acompanhar as tendências mundiais de modos de gerir o seu negócio. Neste meio, muitos optam pelo ESG. Porém, se você é novo na área, fica a pergunta “o que é ESG?”, não é mesmo? Pois é sobre isso que falaremos hoje, além de ensinar como implementá-lo em sua empresa.

Claro que, para ter uma boa adesão, esse modelo de gestão precisou apresentar muitas vantagens para os empresários e evidenciar contribuições significativas, seja no âmbito financeiro ou em relação à reputação da marca no mercado.

A sigla ESG significa, em inglês, “Environmental, Social and Governance”, que, em tradução livre, quer dizer “Ambiental, Social e Governança”. Com isso, não é muito difícil imaginar o que é preconizado para implementar essa configuração administrativa em sua empresa.

Dito isso, trabalhar com a gestão ESG retrata selecionar processos e funções práticas de todo o negócio, de maneira que estejam de acordo com normas ambientais e sociais e com um caráter moral e ético de governança da equipe.

Por isso, realizar esse feito de maneira adequada, gera uma visibilidade positiva desde o ponto de vista da macroestrutura até as pessoas comuns, que são os próprios funcionários. Ainda, a rentabilidade costuma se manter favorável, principalmente por aumentar o número de patrocinadores e a aprovação do consumidor final.

Como implementar o ESG em sua empresa?

Avaliação do estado atual

Após compreender o que é ESG, o primeiro passo é desenvolver uma análise minuciosa do funcionamento do seu negócio. Assim, observe ações que podem ir contra aos modelos de sustentabilidade e prejudicam diretamente a natureza.

Apesar de parecer complicado, é uma observação muito simples, visto os exemplos: pesquisar as fontes de extração de material dos fornecedores, examinar as condições de trabalho da equipe, verificar políticas adotadas sobre economia de energia, fazer uma autoanálise sobre os próprios comportamentos como líder e etc.

Construção de novas diretrizes

Em seguida a esse diagnóstico, elaborar novas diretrizes é o segundo passo para implementar o ESG em sua empresa, as quais estão, via de regra, fundamentadas nos caminhos que foram escolhidos para dar continuidade para o negócio.

Dessa forma, esses caminhos são traduzidos em pontos de alterações que foram identificados na análise. Por isso, se mostram muito importantes para que as novas regras sejam mais assertivas. Assim, é interessante criar estratégias direcionadas e associadas com os exemplos supracitados. Afinal, já é sabido o que é ESG, o que torna mais fácil de criar as tais táticas.

Confira alguns métodos:

Realizar contratos apenas com fornecedores que não destroem fontes de recursos para extrair matéria-prima;

Tornar o ambiente laboral mais favorável e salubre para os empregados;

Adotar práticas sustentáveis de consumo de energia;

Tratar com respeito e gentileza todos os integrantes da equipe e etc.

Transformação e implementação

Depois de inserir todas as ideias no papel, chegou o momento de colocar tudo em prática e iniciar o processo de transformação mais concretamente. Sendo assim, a primeira ação é comunicar a todos sobre essas novas políticas e informar o que será mudado mais drasticamente.

Posteriormente, será preciso apenas implementar as diretrizes progressivamente, optando pelos momentos mais oportunos. Por exemplo, é mais interessante trocar fornecedores aos poucos para não correr o risco de determinado produto ficar em falta e gerar prejuízos para a empresa.

Isso porque, as mudanças irão gerar gastos, mesmo que futuramente compensatórios. Então, é importante estar ainda mais atento ao âmbito financeiro do negócio, de modo a discutir as alterações diretamente com o contador.

Monitoramento e reporte

Mais tarde, já entendendo sobre o que é ESG e como implementar em sua empresa, será necessário fazer um novo diagnóstico. Assim, se verificará se o funcionamento está seguindo os padrões estabelecidos anteriormente e, ainda, se estes estão de acordo com as normas internacionais e até nacionais.

Logo, caso seja identificado alguma irregularidade ou até mesmo um detalhe não observado antes, será mais prático reportar isso dentro da empresa, uma vez que serão apenas ajustes dentro de um modelo de gestão agora já bem estruturado.

Por fim, esse tipo de monitoramento precisa ser constante e habitual, com questionamentos periódicos relativos aos processos e às atividades que estão ocorrendo e, ainda, com verificação das métricas empresariais que os rodeiam. Somente assim, será possível que toda a parte administrativa esteja condizente com o que é preconizado na configuração ESG.

Agora que você já possui todas as informações necessárias, pense a respeito e comece hoje mesmo a realizar mudanças que irão beneficiar completamente o seu negócio! Desejamos boa sorte no caminho!