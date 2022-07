Entender sobre o fluxo de caixa é muito importante para qualquer empreendedor, pois dele depende a saúde financeira de sua empresa. Por isso que, hoje, nós vamos falar sobre o que é fluxo de caixa e por que ele é importante para a sua empresa.

Um dos maiores erros dos empreendedores, é avaliar somente as entradas de dinheiro da empresa, pois dá a falsa impressão que sobrará capital para cumprir com as obrigações.

O que é fluxo de caixa?

O fluxo de caixa auxilia o empreendedor na gestão financeira do seu negócio, pois permite o acompanhamento detalhado da movimentação do dinheiro na empresa. A base de análise está nas entradas e saídas de valores, que podem servir para orientar na tomada de decisões e, ainda, fazer previsões sobre o que é possível fazer para equilibrar as contas da empresa ou aplicar em equipamentos, por exemplo.

Se houver falhas nos prazos dos pagamentos e dos recebimentos, é possível que falte dinheiro para pagar as contas básicas da empresa. Dessa forma, fica evidente que a perda de controle sobre as finanças é um problema muito sério para o empreendedor.

Quais são os benefícios de ter controle sobre o fluxo de caixa?

Saiba que ter controle sobre o fluxo de caixa pode ser muito positivo para a empresa. Confira alguns motivos:

Realizar a previsão, planejamento e controle das entradas e saídas dentro de um certo período.

Possibilitar a antecipação de decisões a respeito da falta e sobra de dinheiro.

Constatar se as entradas vindas das vendas serão suficientes para pagar os gastos.

Perceber a saúde financeira da empresa.

Poder constatar com clareza a possibilidade de fazer o ajuste nos preços.

Avaliar a possibilidade de realizar promoções e liquidações.

Verificar se o negócio possui recursos suficientes para sua manutenção ou se é necessário buscar dinheiro fora da empresa.

Por que o fluxo de caixa é importante para a empresa?

Basicamente, são três motivos que fazem com que o fluxo de caixa seja de suma importância para o seu negócio. Acompanhe:

Este é um dos principais fatores, pois, tendo organizadas todas as receitas e despesas, separadas por data e categoria, é possível perceber todos os movimentos financeiros da empresa. Assim, o empreendedor terá certeza de onde vem e para onde vai o dinheiro do seu empreendimento.

Realizando o controle financeiro, é possível avaliar quais são os investimentos que são pouco rentáveis e reprogramar processos, ou então, realizar o planejamento de novas apostas para investir.

Auxiliar na tomada de decisão

Com a clareza proporcionada pelo fluxo de caixa, é possível tomar decisões mais acertadas como, por exemplo:

Perceber os gastos se não estão sendo em demasia e aproveitar para aplicar um programa de redução de gastos na empresa.

Avaliar quais os produtos que estão tendo mais vendas, para direcionar ações de marketing, para aumentar as saídas.

Descobrir quais são os produtos que possuem pouca compra para, assim, promover descontos e liquidações. Ou ainda, focar ações de marketing para que haja a saída destes produtos.

Realizar o planejamento financeiro

Conhecendo o fluxo de caixa da empresa, é possível que você use estas informações para fazer projeções sobre as finanças. Você pode, por exemplo:

Criar metas de expansão e acompanhar os resultados.

Avaliar a possibilidade de aumentar o fluxo de receitas da empresa.

Avaliar pontos de gastos desnecessários.

Perceber quando há problemas financeiros no negócio

Acompanhando a movimentação do fluxo de caixa, é possível prever problemas financeiros da empresa e, assim, evitar que o saldo fique negativo no final do mês.

Veja como exemplo: chegou uma época de aumento de vendas como Natal ou Páscoa e você precisa se programar para comprar mais produtos, para ter em estoque, o que é necessário. Depois destas datas, com as vendas em alta, é possível guardar dinheiro para manter aqueles meses que são fracos em vendas.

Por fim, conhecer a movimentação do fluxo de caixa da empresa é de extrema importância para o crescimento do empreendimento de forma sólida e segura.

Além disso, possibilita controlar e planejar financeiramente todos os próximos passado, afinal, é muito importante saber como está a saúde financeira da empresa antes de tomar novas e grandiosas decisões, não é mesmo?

Caso não seja muito a sua “praia”, procure sempre o auxílio de um bom profissional da área. Ninguém quer perder dinheiro e ter grandes prejuízos financeiros em absolutamente nenhum momento da carreira, concorda? Então se informe bastante, pondere sobre a situação atual e tenha em mente que ninguém constrói nada totalmente sozinho, então isso não seria diferente em assuntos específicos do negócio!