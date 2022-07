O que é tecnologia verde? Quais as suas vantagens?

Você já ouviu falar em tecnologia verde? Este termo está sendo muito usado, pois é uma nova maneira de ver o setor, desde a sua concepção até o descarte. Hoje, vamos falar sobre isso, além de explicar o que significa esse conceito, bem como as suas vantagens.

Afinal, o que é a tecnologia verde?

Ela vem do termo Green IT, que envolve todos os processos de desenvolvimento, descarte e fabricação de recursos tecnológicos. Está voltada para diminuir o impacto ambiental causado pela tecnologia e seus processos.

Assim, como exemplo de que a tecnologia verde é possível, foi atestada a redução de 15% das emissões de CO2 durante a época da pandemia e do isolamento social. Dessa forma, ficou evidente de que a tecnologia verde é possível, uma vez que os materiais e formas de produção podem causar menor impacto ambiental, utilizando fontes de energia limpa e renovável.

Dados indicam que 70% dos insumos que podem ser transformados em tecnologia verde estão vinculados na etapa de fabricação dos componentes.

Quais são as certificações que atestam a tecnologia verde?

Na produção de componentes eletrônicos, existem muitos elementos que são usados que são tóxicos, mas existem certificações que garantem que as empresas passaram por processos de redução desses produtos ou no consumo de energia ou na formação de resíduos.

Assim, tem-se as principais certificações:

ISO 14001: com foco na criação de um Sistema de Gestão Ambiental com a intenção de ocasionar um gerenciamento eficaz.

ISSO 14004: voltada para os planos de gestão voltados para a responsabilidade socioambiental.

Selo Verde: dado às empresas pelo governo ou ONGs que se voltam para a preservação do meio ambiente.

PROCEL: garantido para as empresas voltadas para a redução de energia elétrica em seus processos industriais.

ROHS: certificação com base na legislação da Europa, para empresas que reduzem o uso de elementos tóxicos na fabricação de componentes eletrônicos.

Quais são as vantagens de utilizar a tecnologia verde?

Aumento da eficiência nos processos produtivos;

Redução de custos nas áreas financeira, material e humana, além de reduzir o consumo de energia elétrica;

Amplia a competitividade das empresas uma vez que o cliente valoriza a sustentabilidade do planeta;

Contribui para a redução do aquecimento global, uma vez que ocorre a redução das emissões de carbono e outros elementos químicos que atuam diretamente para aumentar o efeito estufa;

Preservação do meio ambiente, diminuindo a poluição nos rios, nas águas e no solo;

Reduz a geração de resíduos no descarte de lixo eletrônico;

Prioriza a produção de energia utilizando fontes sustentáveis.

Como implementar a tecnologia verde?

Na sequência apresentamos exemplos de como é possível tornar real o uso da Green IT:

Utilizar os princípios da arquitetura sustentável

Sabe-se que a construção civil tem um grande potencial para utilizar a tecnologia verde, utilizando materiais sustentáveis e oferecendo casas ecologicamente corretas, preservando a praticidade e o conforto.

A sustentabilidade nas casas perpassa pela instalação de painéis de captação de energia solar, reaproveitamento da água da chuva e otimização da coleta e reuso dos recursos.

Utilizar bioinseticidas

Estes produtos utilizam outros organismos para combater as pragas das plantações. Entre os mais comuns, tem-se: bactérias, fungos e vírus.

É uma maneira biológica para substituir os agrotóxicos e suas desvantagens de uso para o meio ambiente.

Sabe-se que a EMBRAPA está desenvolvendo estudos para a utilização dos bioinseticidas no combate às pragas nas plantações.

Realizar maiores investimentos em estudos para que carros híbridos e elétricos sejam realidade

É sabido que, uma das grandes vantagens dos carros híbridos e elétricos, é a redução de emissão de carbono no ambiente. Porém, para isso, é necessário trocar os motores a combustão por motores elétricos.

Como toda inovação possui um alto custo para os consumidores, esses carros ainda não são acessíveis para a maioria da população.

Assim sendo, como alternativa existem os veículos híbridos, que aceitam gasolina ou eletricidade em seus motores. Ainda assim, é preciso que sejam feitos maiores investimentos para reduzir os valores desses carros.

Por fim, é preciso ter em mente que, sim, a tecnologia verde já é uma realidade! Logo, cabe a nós, consumidores, continuar cobrando para que as empresas se transformem em empresas verdes e realmente preocupadas em como suas ações impactam no meio ambiente. Apenas quando há a consciência de que isso é uma situação coletiva e que depende de todos é que as coisas podem realmente funcionar, não é mesmo?

A tecnologia verde está aí não para mudar o que já foi feito até então, mas, principalmente, para melhorar o que ainda será produzido, com o mínimo de impacto negativo. Nosso planeta agradece!