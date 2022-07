Saber o que fazer para se comunicar bem no trabalho é uma peça-chave fundamental para a construção de uma boa imagem profissional. Afinal, é por meio da comunicação que nós apresentamos dados relevantes, fortalecemos a nossa marca pessoal e permitimos que as outras pessoas nos conheçam e aprendam conosco.

Porém, apesar de a comunicação ser essencial, isso não quer dizer que ela seja fácil de se colocar em prática, concorda? Por isso, comece a treinar mais a sua oratória e o seu posicionamento, iniciando pela leitura deste conteúdo. 🙂

O que fazer para se comunicar bem no trabalho?

Existem diversas ações que você pode fazer para se comunicar bem no trabalho. Abaixo listamos algumas delas. Avalie quais fazem sentido para você e comece a colocar a “mão na massa”:

1. Observe e escute – entenda o ambiente

Antes de querer comunicar algo importante, experimente escutar e observar o ambiente. Analise como as outras pessoas se comunicam, conversam e trocam ideias. Quanto mais você estudar o ambiente, melhor será. Isso porque você entenderá o clima e a dinâmica do local, usando essas informações ao seu favor, mais tarde.

2. Prepare-se para comunicar algo importante

Se você tem algum assunto muito relevante para comunicar, prepare-se! Procure estudar bastante o que será apresentado, para que você tenha o real domínio do que será discutido. Assim você conseguirá se comunicar melhor e, ainda, se sentirá muito mais confiante para consigo mesmo.

3. Cuide da sua postura e do seu tom de voz

Fique atento à sua linguagem corporal, postura e tom de voz. Você precisa estar alinhado ao momento e ao contexto. Para isso, relembre o que você observou: qual o tom de voz e a postura usual dentro da empresa? Como as pessoas influentes costumam se portar durante uma conversa importante?

Ter esse conhecimento pode lhe ajudar na hora de se policiar e transmitir uma imagem mais forte de si mesmo.

4. Tenha um roteiro definido para o que será comunicado

Desenvolva um roteiro para o que será comunicado. Isto é, tenha o começo, o meio e o fim do seu discurso. Caso contrário, a ansiedade pode fazer com que você acabe dando muitas voltas no que você quer dizer, atrapalhando o resultado final. Por isso, tenha um “trilho” que será seguido durante a sua comunicação. Esse trilho pode estar em uma anotação, um slide ou apenas na sua mente – se você conseguir manter a tranquilidade dessa forma.

Ao mesmo tempo, cuidado para não enrolar demais enquanto explica algo. Encher de metáforas pode ser ruim. Por isso, tenha um roteiro claro, conciso e objetivo.

5. Faça perguntas para que os outros interajam

Por fim, procure fazer perguntas para as outras pessoas poderem interagir. Porém, aqui vale um adendo: faça perguntas mais abertas, que não possam ser respondidas apenas com “sim” ou “não”. Assim, a discussão será ainda mais valiosa e a comunicação vai se tornando cada vez mais natural.

Boa sorte no seu desenvolvimento e nas suas conversas!