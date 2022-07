O que fazer quando a parcela do financiamento imobiliário atrasar? Saiba como minimizar os problemas

Financiamento imobiliário, desde 2021, vem movimentando o mercado em bilhões de reais, surpreendentemente batendo recordes. No entanto, a alta da Selic em 2022 levou a uma desaceleração do crédito. Sem contar que muitas pessoas que já têm financiamento estão lutando para pagar a parcela de sua casa.

A situação se torna mais delicada com o desemprego que assola o país. Diversos trabalhadores pagantes de financiamento imobiliário de longo prazo, infelizmente não podem pagar em dia mensalmente. Assim, com o Notícias Concursos na matéria deste sábado (02), saiba como evitar problemas de financiamento imobiliário se isso for provável que aconteça com você.

Financiamento imobiliário com prestação atrasada: saiba o que fazer

Cerca de 8,3% dos brasileiros endividados pagam um financiamento de imóvel, segundo levantamento da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Mesmo antes da pandemia, muitos nem imaginavam a situação econômica que o país iria entrar.

A verdade é que, para muitas pessoas, é difícil realizar os pagamentos da própria casa e todos gastos que sofreram aumentos devidos à inflação. O principal problema é que os atrasos no parcelamento colocam em risco as conquistas, pois em caso de não pagamento, o banco pode reaver o imóvel.

Por isso, a fim de evitar o pior, a diretriz é procurar a instituição financeira detentora do financiamento. Dessa forma, é possível tentar revisar prazos, ou mesmo forma de pagamento, buscando até mesmo carências em parcelas.

Isso é perfeitamente possível, desde que o valor não pago seja incluído em outras parcelas. Contudo, essa continua sendo uma estratégia prudente, já que as outras parcelas só ficarão mais caras.

Vários clientes também tentam transferências de dívidas, ou seja, transferir financiamentos para outra instituição, mas fique atento a isso. Antes de tal passo, é importante verificar o interesse de outras agências à luz da situação atual.

Sempre que surgir um dinheiro a mais, é importante ver a possibilidade de amortizar as taxas de juros adiantando as parcelas. Assim, você diminui a taxa de juros e acaba o financiamento imobiliário antes do prazo. No entanto, isso só é possível naqueles meses em sobrar uma graninha.