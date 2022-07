Oi recruta estudantes para programa de estágio

A Oi está recrutando estudantes para seu programa de estágio, que tem como foco o preenchimento de 40 vagas na área de tecnologia.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Administração, Análise de Sistemas, Arquitetura de Dados, Big Data e Inteligência Analítica, Cibersegurança, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Computação em Nuvem, Design, Desenvolvimento (todos os cursos), Devops, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Gestão Tecnológica, Inteligência Artificial, Jogos Digitais, Publicidade e Marketing, Sistemas de Informação, Tecnologias digitais e demais cursos da área de tecnologia. Os candidatos devem ter, ainda, previsão de formatura a partir dezembro de 2023, muita vontade de aprender e disponibilidade para estagiar seis horas por dia em horário comercial.

O programa tem duração de até dois anos, período no qual o estagiário terá a possibilidade de crescer profissionalmente, seguindo uma trilha de desenvolvimento desenhada para o progresso e alinhada às necessidades de mercado.

A Oi oferece a seus estagiários salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem horários flexíveis, day off (folga no mês de aniversário), acesso ao Programa de Qualidade de Vida, vale transporte, vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, acesso à trilha de Capacitação e Desenvolvimento personalizada na Universidade Oi Educa e Clube de Descontos.

Além disso, a novidade é que as vagas podem ser ocupadas por estagiários em qualquer lugar do Brasil, já que a Oi adotou o modelo remoto.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis por meio do programa de estágio deverão acessar o site https://estagiooi.gupy.io/ para conferir mais detalhes sobre a seleção.

As inscrições terminam no próximo dia 17 de julho!