ONHB faz exposição sobre 200 anos da Independência do Brasil

A Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) de 2021 lançou nesta semana a exposição virtual sobre o Bicentenário da Independência do Brasil. Intitulada A independência exposta, a amostra é fruto de um trabalho coordenado entre estudantes e professores no ensino fundamental.

De acordo com a ONHB, o trabalho exposto foi criado entre os dias 31 de maio e 05 de junho de 2021 por alunos cursando entre o 8º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio e seus professores orientadores.

Projeto teve colaboração de mais de 5 mil alunos

Nesse sentido, a exposição reúne o trabalho de 5,5 mil alunos de escolas públicas e privadas de todo o país e mostra as reflexões que os estudantes participantes da última edição da Olimpíada fizeram sobre o 7 de setembro de 1822. O trabalho é fruto da 5ª tarefa da ONHB de 2021. Desse modo, 1,8 mil equipes participaram.

Segundo a organização, um dos objetivos do trabalho foi de compreender o contexto e as diferentes interpretações sobre o acontecimento histórico. Os estudantes precisaram fazer uma pesquisa ampla sobre o evento, as questões regionais e a relação com os dias atuais.

Ao todo, a exposição conta com quatro paredes virtuais e cada uma delas conta com um tema. Para conferir a exposição, basta acessar a página A Independência Exposta – Um projeto da ONHB.

De acordo com a coordenadora da ONHB, professora Cristina Meneguello, a escolha do Bicentenário visou a reflexão dos alunos sobre a narrativa de identidade de uma nação.

“Buscamos reafirmar que a escola é, de fato, local de produção do saber e não de sua mera reprodução. Além disso, queremos inspirar as escolas para que elas façam experimentos semelhantes, seja para a comemoração do Bicentenário da Independência ou outros temas”, disse.

