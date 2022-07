Orquestra Filarmônica de Alagoas apresenta espetáculo gratuito em Penedo

Concerto Terra Radiosa acontece no Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto na sexta, 08, com acesso mediante doação de alimento não perecível

Secom PMP

Um programa cultural diferenciado e gratuito está agendado para a noite da próxima sexta-feira, 08, em Penedo, quando a cidade recebe a Orquestra Filarmônica de Alagoas.

Com a participação de artistas convidados, os músicos sobem ao palco do Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto às 19h30 para apresentar o concerto Terra Radiosa.

O evento é realizado pela Prefeitura de Penedo e conta com apoio do Governo de Alagoas, por meio da Secult e do Instituto de Meio Ambiente (IMA).

O acesso ao concerto com canções nordestinas será feito mediante doação de um quilo de alimento não perecível, donativos que serão repassados às vítimas das chuvas em nosso estado.

Quem preferir, poderá ter o ingresso de forma antecipada. Basta levar o alimento até a Secretaria Municipal de Cultura no horário entre 8h e 13 horas, setor que funciona na Rua Dâmaso do Monte, em um sobrado próximo da sede da prefeitura municipal.