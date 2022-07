Os 10 melhores gerenciadores de energia de home theater para usar em 2022

Você procura o melhor ferramenta de gerenciamento de energia de home theater que você pode usar? Se sim, então este guia é para você. Aqui nossa equipe mencionou alguns dos melhores gerenciadores de energia disponíveis para home theaters. Portanto, certifique-se de estar conosco até o final.

No entanto, falando sobre o gerenciador de energia do home theater, os gerenciadores de energia são dispositivos que regulam a distribuição de energia CA, fornecem proteção contra surtos e filtram energia suja. Além disso, pode incluir recursos como ligar/desligar sequencialmente o sistema, proteção contra sobre/subtensão e assim por diante, dependendo de sua complexidade. Portanto, se você deseja comprar um gerenciador de energia de home theater, confira a lista abaixo.

Lista dos melhores gerenciadores de energia de home theater 2022

Assim, recomendamos o seguinte gerenciador de energia de home theater. Portanto, certifique-se de selecionar aquele que se adapte à sua necessidade. Então, vamos começar com eles:

1. Panamax MX5102

O Panamax MX5102 vem com Battery Backup, o que o diferencia da concorrência e é um dos melhores gerenciadores de energia para home theater. Além disso, gerenciamento de energia e proteção contra surtos são recursos notáveis ​​deste gerenciador de energia de home theater, que também pode armazenar até 600 VA de energia durante uma queda de energia.

Com seu backup de bateria, a configuração de equipamentos críticos pode ser mantida e as falhas no disco rígido são minimizadas. O controle IR também é um recurso impressionante que permite desligar o equipamento do projetor, permitindo que as lâmpadas esfriem antes de sair da sala de projeção.

Além disso, o dispositivo elimina os sinais comuns de energia contaminada e mantém seu equipamento A/V funcionando no máximo com limpeza de energia de nível 3 e filtragem linear. No entanto, um circuito de voltímetro analógico monitora continuamente a energia de entrada.

Todas as tomadas, exceto as conectadas à bateria, são desligadas se houver subtensão ou sobretensão, indicada por um LED vermelho no painel frontal. Além disso, automaticamente, a energia é restaurada ao equipamento assim que a tensão se estabiliza.

Este é um gerenciador de energia poderoso e repleto de recursos para um home theater, mas é caro devido ao seu alto preço. Portanto, se você tiver um orçamento, confira o link de compra abaixo para obter este produto incrível.

2. Panamax MR4300

Este Panamax MR4300 oferece boa proteção e filtragem ao seu home theater. AVM (Monitoramento Automático de Tensão) e a tecnologia Protect or Disconnect são os principais recursos deste dispositivo.

Há também filtros lineares de nível 3 com dois bancos isolados totais, um banco de saídas de alta corrente dedicado com quatro saídas, uma antena e proteção de sinal TELCO. As luzes de mídia rotativas e reguláveis ​​fornecem iluminação para o equipamento, o que o diferencia de outros gerenciadores de energia.

Apesar disso, o dispositivo é vulnerável à interferência de rádio e possui recursos limitados de filtragem de ruído. Nem desempenho nem recursos estão faltando neste gerenciador de energia para home theaters. É uma escolha ideal para condicionadores de energia se você estiver disposto a tolerar um pouco de ruído.

3. Gerenciador de Energia Furman PL-8C

Você pode proteger seu valioso equipamento, como home theater, de picos e quedas de alta potência com o Condicionador de Energia Furman PL-8C. A Tecnologia de Filtragem Linear Furman (LiFT) fornece supressão de surtos extremas, sólida e livre de manutenção, por meio de seu circuito Series Multi-Stage Protection Plus (SMP+).

Os condicionadores de energia absorvem e dissipam tensões transitórias prejudiciais com a proteção do modo série. O dispositivo elimina o ruído da linha CA e evita vazamentos utilizando a tecnologia de filtragem linear.

Oito tomadas no painel traseiro, uma tomada no painel frontal, 15 amperes, luzes de rack de LED retráteis, escurecimento de LED e conectores BNC para lâmpadas gooseneck no painel traseiro. A fonte de alimentação montada em rack PL-8C da Furman se encaixa em uma unidade de rack e possui um cabo de alimentação resistente de 10′.

No painel frontal, há um disjuntor que pode ser usado para desligar todos os dispositivos conectados. Apesar de ser de nível básico, este protetor contra surtos oferece boa proteção contra surtos. Então, você pode verificar isso usando o link abaixo.

4. Gerenciador de Energia Niagara 5000

Um inovador condicionador de energia de 12 saídas, o Niagara 5000 da AudioQuest possui supressão de pico sem sacrifício, tornando-o perfeito para qualquer aplicação. Testes repetidos de surto de entrada de 6000V/3000A não são sacrificial porque não há nada que possa ser danificado.

Além disso, o relé de alta corrente abre em menos de 0,25 segundos quando a tensão é de 140 VCA e reinicia automaticamente quando o nível de energia retorna a um nível seguro. Um circuito passivo/ativo exclusivo para correção de energia transiente é outro recurso deste dispositivo.

O filtro AC apresenta a maior largura de banda do setor e é linearizado em uma ampla largura de banda. Com mais de 90 amperes de capacidade de corrente de pico, este dispositivo pode lidar com muitas correntes. Além disso, este gerenciador de energia de home theater corrige a compressão atual, ao contrário da maioria dos produtos de energia CA que apenas a minimizam.

5. Protetor de Sobretensão ROOTOMA

Existem seis tomadas CA no ROOTOMA Surge Protector, um filtro de linha de proteção contra surtos que se estende até 6 pés e seis interruptores com luzes indicadoras. É extremamente conveniente ter interruptores separados em áreas onde desconectar e conectar cabos de alimentação podem ser um problema.

Este dispositivo vem com pés de borracha antiderrapantes e pode ser montado na parede para maior comodidade. Além disso, possui um slot para pendurar e é projetado com slots de montagem para conveniência.

Um cabo de extensão aprovado pela ETL está incluído com este protetor contra surtos, que fornece proteção contra sobrecarga e surtos e resistência ao fogo. Escolha este se quiser ter certeza de que seu home theater é seguro.

6. AudioQuest Niagara 1200

Os amantes da música agora podem desfrutar dos benefícios do gerenciamento de energia altamente otimizado com o Niagara 1200. Além do lindo acabamento texturizado brilhante do 1200, a principal atração é sua forma mais universalmente útil e peso substancial.

O AudioQuest Niagara 1200 é uma potência com sete tomadas na parte traseira. Você pode conectar amplificadores, alto-falantes amplificados e subwoofers com duas tomadas de alta corrente. Além disso, um total de cinco saídas filtradas lineares são fornecidas para conectar PCs, DVD players, Blu-ray players, TVs e outros dispositivos eletrônicos.

O Sistema de Dissipação de Ruído do Solo da AudioQuest é incorporado a essas tomadas com uma variedade de recursos. Além disso, eles são equipados com capacitores de filtragem ultra-lineares. Como resultado de sua fiação de núcleo sólido de resistência ultrabaixa, o Niagara 1200 é caracterizado por baixo ruído e operação silenciosa.

Há um disjuntor de fusível de 15A neste gerenciador de energia de home theater. Uma desvantagem deste dispositivo pode ser a ausência de entradas e saídas para telefone/LAN, cabo e monitoramento de corrente. No entanto, o sistema rico em recursos oferece uma excelente relação custo-benefício e é um dos executores mais poderosos disponíveis.

7. Panamax M8-AV-PRO

Quer interfira entre si ou cause mais interferência entre componentes é minimizado com as oito saídas do M8-AV-PRO divididas em dois bancos de filtros isolados. Por exemplo, receptores de home theater e subwoofers amplificados precisam de um banco de quatro saídas.

Outro banco de tomadas fornece proteção para o restante do seu equipamento. Também estão incluídos três conjuntos de conectores de entrada/saída coaxiais para TV a cabo e conexões de antena e uma entrada/saída Ethernet ou de telefone. Ao adicionar módulos Panamax, o M8-AV-PRO oferece ainda mais proteção.

Para proteger seu equipamento, o M8-AV-PRO interrompe a conexão quando ocorre um pico de energia em menos de um nanossegundo. O Panamax reconecta a energia automaticamente quando a tensão CA atinge um nível seguro.

8. Série de Mérito Furman M-8X2

Na série Merit da Furman, o M-8×2 é oferecido a um preço que atrairá pessoas que procuram proteção de energia confiável sem sacrificar a qualidade. As oito tomadas no painel traseiro do M-8×2 alimentarão e protegerão seu equipamento quando você o instalar no slot superior do rack.

Apesar de sua profundidade rasa, é fácil de encaixar em racks rasos. Um Furman M-8×2 é conectado a um Furman M-8×2 no estúdio aéreo da estação de rádio onde você gosta. Portanto, é imperativo que a estação seja protegida de quedas de energia durante o dia e a noite.

A reputação de excelência de Furman foi o que os fez escolher a escola. Além disso, Furman’s inclui um filtro RFI/EMI altamente eficaz, reduzindo o zumbido e crepitação que podem ocorrer com uma fonte de energia não filtrada.

9. Panamax M5400-PM 11

Forneça energia ideal ao seu equipamento para melhorar o desempenho do sistema e prolongar a vida útil do equipamento. Com o M5400-PM, qualquer som gerado por um componente A/V não fará com que a energia seja contaminada por equipamentos conectados a outro banco de tomadas, que é projetado para oferecer isolamento de ruído.

Além disso, a filtragem de ruído de nível 4 reduz o ruído em todo o espectro CA, melhorando assim a qualidade do seu equipamento de áudio e vídeo. Além disso, ostentar a tecnologia AVM é semelhante a outros produtos desta marca. Portanto, é uma boa escolha se você precisar de recursos premium, como 11 pontos de venda, mas não é tão acessível quanto algumas outras opções.

10. Gerenciador de Energia Pyle PC0860

O Power Manager Pyle PC0860 se destaca de seus concorrentes porque oferece dezenove tomadas. Devido à sua acessibilidade, é uma solução ideal para gerenciamento de energia. Quando se trata de conexões e opções de posicionamento, o PC0860 é o mais flexível.

Além de um rack destacável, ele pode ser montado em uma parede, um rack ou sob o balcão e pode ser montado em uma parede, um rack ou sob o balcão. Ele combina perfeitamente com sua configuração existente, para que você não precise se preocupar com o espaço como seus concorrentes. Não há nada como um cabo de 15 ‘de comprimento para completar (mesmo que alguns possam achar volumoso).

Os disjuntores desligam automaticamente os dispositivos quando eles sofrem uma carga de energia. Plugues e adaptadores estão incluídos para que os usuários possam conectar a maioria dos dispositivos sem se preocupar com tomadas. Além disso, este dispositivo possui uma porta USB que permite recarregar telefones, tablets e outros dispositivos eletrônicos.

Esta fonte de alimentação é segura para uso com produtos eletrônicos de consumo, pois é universal. No entanto, a qualidade de construção e a durabilidade do dispositivo receberam críticas mistas dos usuários. No entanto, ele está disponível na Amazon, portanto, se você estiver procurando por um gerenciador de energia de home theater para serviços pesados, poderá optar por ele.

Conclusão

Então, esses foram alguns dos melhores listas de gerenciadores de energia de home theater do nosso lado. Esperamos que você já tenha decidido qual ferramenta de gerenciamento de energia deve comprar para o seu home theater para salvá-lo de picos críticos de alta tensão. Além disso, caso você tenha alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nos avise.

