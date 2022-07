Os 10 melhores smartwatches com Amazon Alexa integrado (2022)

Não é segredo que relógios digitais já existem há décadas – alguns podem ser usados ​​como calculadoras e dispositivos de conversão de unidades – somente nos últimos anos as empresas de tecnologia começaram a produzir relógios inteligentes semelhantes a smartphones.

Uma pequena startup é responsável por popularizar o smartwatch moderno, não a Apple, Samsung, Sony ou qualquer outro grande player. Nos smartwatches modernos, empresas como Apple, Samsung, etc., oferecem assistentes Alexa integrados. No entanto, vendo tantas opções, os usuários ficam confusos sobre qual comprar.

Bem, é por isso que estamos aqui. Neste artigo, mencionamos nossa lista dos melhores smartwatches com Alexa integrado. Portanto, se você procura um smartwatch com Alexa, confira nossa recomendação.

Melhores smartwatches com Amazon Alexa integrado 2022

Então, aqui está nossa recomendação de alguns dos melhores smartwatches com o Amazon Alexa integrado. Assim, vamos conferir nosso primeiro produto:

1. Noise ColorFit Pro 3 Assist Smartwatch

Ele possui um assistente de voz Alexa embutido, sensor de SpO2, monitor de frequência cardíaca e tela TruView de 1,5 polegadas e vem com um monitor de frequência cardíaca 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele também possui uma resistência à água de até 5 caixas eletrônicos e uma duração de bateria de 10 dias.

O assistente de voz Alexa está integrado ao smartwatch Noise ColorFit Pro 3 Assist, para que você possa perguntar o que quiser. Além de falar, definir alarmes, receber atualizações meteorológicas e contar piadas, o Alexa também possui outros recursos.

Por exemplo, ele também possui um recurso de localizar meu dispositivo que permite localizar ou ligar para seu dispositivo. Um sensor de frequência cardíaca de 24 horas, um sensor de SpO2 para medir a saturação de oxigênio no sangue e um sensor de movimento de 3 eixos para monitorar o movimento durante os treinos estão entre os recursos do sensor no smartwatch.

Se você está pensando em investir em um smartwatch repleto de recursos com vários recursos e econômico, considere este smartwatch.

2. Smartwatch Fastrack Reflex Vox

Com uma classificação de resistência à água de 5 ATM, um monitor de frequência cardíaca, rastreamento de frequência cardíaca, mais de 10 modos esportivos e integração com Alexa, o Fastrack reflex Vox é um smartwatch para homens e mulheres. O relógio também vem com uma tela sensível ao toque de 1,69 polegadas e alças intercambiáveis.

Ele tem um mostrador retangular e bordas curvas no smartwatch Fastrack Reflex Vox. Apesar de seu design arrojado, o relógio de 90 gramas é leve. Além das cores preto e azul, está disponível nas cores rosa, vermelho e azul e alças removíveis combinando.

O smartwatch tem design moderno com mostrador retangular e tela sensível ao toque de 1,69 polegadas. Além disso, possui resolução HD e tamanho de tela decente. Além disso, fornece uma ampla variedade de mostradores de relógio baseados em nuvem.

Com o smartwatch Fastrack Reflex Vox Unisex, você pode tocar música, receber notificações inteligentes e receber um alerta de chamada recebida.

3. Mini Smartwatch Amazfit GTS 2

Com seu abrangente recurso de rastreador de fitness no estilo de um smartwatch tradicional com Alexa, o Amazfit GTS 2 Mini é o wearable ideal para iniciantes. Ele rastreia as principais métricas com o GPS integrado e o monitor óptico de frequência cardíaca e é confortável de usar.

Este sistema, embora aparentemente incompreensível, é baseado em pesquisas realizadas pelo corpo científico HUNT, o que o torna um autêntico sistema para iniciantes. Então, você pode tentar isso.

4. Smartwatch Amazfit Bip U Pro

Apesar de manter tudo do seu antecessor, o Bip U Pro adiciona alguns novos recursos sem se tornar muito caro. O smartwatch Bip U Pro da Amazfit possui um GPS integrado para rastreamento externo, bem como integração com Alexa para comandos de voz.

No entanto, apenas o primeiro é confiável na categoria de wearables baratos. A experiência do smartwatch não agrega muito valor, apesar da integração do Alexa aqui. Como um dos poucos wearables econômicos com GPS, o Bip U Pro da Amazfit se destaca com seu GPS embutido.

5. Smartwatch Fitbit Versa 2

O Versa 2 tem uma boa quantidade de conforto. A banda é bastante confortável e o invólucro de alumínio é agradável. O Versa 2 funcionou sem problemas por vários dias e o tiramos apenas para carregar ou secar após treinos ou banhos.

Um recurso que torna o Versa 2 tão desejável a esse preço é que ele é à prova de natação. Infelizmente, o Versa 2 não possui GPS embutido, o que é bastante decepcionante para um relógio que suporta tantos modos de treino.

O aplicativo da Fitbit sempre precisará de acesso à sua localização, esteja você ativo ou não, pois o Versa 2 usa o sensor GPS do seu smartphone emparelhado para rastrear os treinos. Além disso, o mais importante é o Alexa, que está embutido no Versa 2. Portanto, você pode experimentar este relógio se quiser um smartwatch com Alexa.

6. Smartwatch Amazfit GTR 3

O GTR 3 da Amazfit é um elegante relógio esportivo de nível básico com desempenho impressionante, mas não oferece tudo o que a Amazfit afirma.

Além de uma ampla variedade de modos de treino (incluindo seis que podem ser selecionados automaticamente), rastreamento GPS preciso durante sessões de treinamento ao ar livre e monitoramento confiável da frequência cardíaca, este dispositivo oferece recursos de rastreamento de condicionamento físico muito respeitáveis.

Embora o monitor de frequência cardíaca não tenha sido tão rápido para reagir às mudanças quanto gostaríamos, é improvável que seja um problema para aqueles que são novos no exercício.

7. Smartwatch Amazfit GTR 2e

O Amazfit GTR 2e tem um grande mostrador circular e pulseira de silicone semelhante ao GTR 2 padrão. Este relógio está disponível em preto, verde claro e cinza. Este telefone tem uma tela plana 2.5D em vez de uma curva 3D, por isso não é tão grande e clara quanto o GTR 2.

No entanto, o rosto está protegido contra arranhões com uma tampa de vidro sobre a moldura de alumínio. Além disso, o GTR 2e vem com Bluetooth 5.0, sensor de pressão do ar, sensor de temperatura, sensor de luz ambiente, sensor óptico de frequência cardíaca, giroscópio, acelerômetro, sensor de pressão do ar e giroscópio.

No entanto, esta também é uma boa opção; se você deseja um smartwatch com Alexa, o Amazfit GTR 2e será uma boa opção.

8. Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro

Com sua tela grande e circular e dois botões de um lado, o Amazfit GTR 3 Pro se destaca de outros smartwatches e rastreadores de fitness.

Seu design clássico oferece navegação simples com apenas dois botões; um abre o menu do aplicativo e o outro exibe todos os treinos (mas pode ser personalizado). Você pode nadar até 50m de profundidade com o GTR 3 Pro, pois oferece resistência à água de 5ATM.

A tela do GTR 3 Pro é de longe sua característica mais notável. Não há moldura ao redor do painel AMOLED circular, permitindo pretos profundos e cores vibrantes. Portanto, se você é um tipo de pessoa esportiva, este relógio atenderá perfeitamente às suas necessidades.

9. Xiaomi Mi Watch Revolve Active

Embora venha com um grande número de recursos, falta alguns dos recursos de rastreamento detalhados de seus rivais. Mas compensa com uma gama mais ampla de recursos de estilo de vida.

Existem muitas ferramentas para rastrear sua frequência cardíaca, níveis de energia, estresse, passos, sono e muito mais, mas os resultados nem sempre são precisos. Portanto, se você estiver procurando por um smartwatch, confira o link abaixo.

10. Smartwatch Fitbit Versa 3

A maioria das pessoas deve considerar o Fitbit Versa 3 ao escolher um smartwatch de uso diário com Alexa. Apesar de seu preço mais caro, o Versa 3 se destaca contra rivais como o Apple Watch SE e o Fitbit Sense, graças à longa duração da bateria, exibição sempre ativa e Amazon Alexa integrado.

Não há rastreadores de estresse ou eletrocardiogramas (ECGs) aprovados pela FDA no Versa 3; caso contrário, possui recursos de fitness semelhantes aos do Sense. Além da tela AMOLED de 1,58 polegadas, o Versa 3 possui molduras mais finas que seu antecessor.

No entanto, o corpo do relógio e a armação de metal permanecem os mesmos. Você pode comprar este incrível smartwatch no link abaixo.

Embrulhar

Então, essas foram algumas das nossas recomendações sobre o melhores smartwatches com Alexa embutido 2022. Esperamos que você ache este guia útil. Enquanto isso, caso você tenha alguma dúvida sobre os relógios ou ainda esteja em dúvida sobre qual escolher, comente abaixo e nos avise.

