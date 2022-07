Os 10 melhores softwares CAD de 2022

O uso do design CAD substituiu o desenho manual por arquitetos, engenheiros e gerentes de construção. Ao criar projetos em 2D ou 3D, os usuários podem visualizar projetos de construção e o processo de projeto pode ser desenvolvido, modificado e otimizado. Mas, geralmente, esses tipos de software CAD são muito caros, e comprá-los não é a xícara de chá de todos – especialmente se você é um iniciante.

Então, considerando isso, decidimos trazer um guia para ajudá-lo a escolher o melhor software CAD que você pode usar gratuitamente. Portanto, não deixe de ler este guia até o final para conhecer algumas software CAD gratuito para 2022. Então vamos começar.

Melhor lista de software CAD gratuito de 2022

Então, aqui estão algumas listas de softwares CAD gratuitos que você pode usar em 2022 para editar suas imagens, vídeos, etc. Portanto, vamos começar com nossa primeira recomendação:

1. ZBrushcore

É tudo sobre esculpir com ZBrushCoreMini. Você pode começar criando uma esfera simples ou bloco de pedra e, em seguida, adicionar ou remover o material com uma seleção dos pincéis de escultura digital mais populares do ZBrush e criar.

Seu lado artístico é livre para correr solto com o ZBrushCoreMini. Usando o formato iMage3D, você pode compartilhar suas criações quando estiver satisfeito com elas. Você simplesmente verá esta imagem exibida em qualquer site.

Apesar disso, outros usuários do ZBrushCoreMini podem abrir o arquivo totalmente em 3D. Por fim, o ZBrushCoreMini suporta a impressão do mundo real de seus modelos devido à explosão das impressoras 3D.

No entanto, o mais importante, é um download gratuito e usa o software. Então, se você quiser, você pode usar este software CAD gratuito.

2. CAD grátis

O software FreeCAD é altamente personalizável e extensível, disponível nas plataformas Windows, Mac e Linux. Inclui suporte para STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE e muitos outros formatos de arquivo abertos, tornando-o fácil de integrar ao seu fluxo de trabalho.

Há uma variedade de usos que podem ser realizados com o FreeCAD, incluindo design de produto, engenharia mecânica e design arquitetônico. O FreeCAD é uma ótima ferramenta para qualquer pessoa, sejam entusiastas de CAD, programadores, estudantes ou professores.

3. OpenSCAD

OpenSCAD é um programa de software que permite a criação de modelos CAD 3D sólidos. É um software gratuito disponível para Linux/UNIX, Windows e Mac OS X. O OpenSCAD é mais focado nos aspectos CAD da criação de modelos 3D, ao contrário da maioria dos aplicativos gratuitos de modelagem 3D (como o Blender).

Pode funcionar bem para criar modelos 3D de peças de máquinas, mas não é para criar filmes animados por computador se seu foco principal for a criação de modelos 3D.

Um modelador interativo não está disponível no OpenSCAD. Funciona mais como um compilador 3D, interpretando os arquivos de script que descrevem objetos e criando modelos 3D baseados nesses scripts.

4. QCAD

É um aplicativo CAD gratuito e de código aberto que funciona em duas dimensões (2D). QCAD permite criar desenhos técnicos, como edifícios, interiores, peças mecânicas, etc. Além do Windows, o QCAD também roda em macOS e Linux.

Enquanto isso, a GPL versão 3 (GPLv3) é a licença de código aberto mais comum para código QCAD. No entanto, módulos, extensões e portabilidade são os principais recursos do QCAD. Além de sua interface de usuário intuitiva, o QCAD é frequentemente notado por sua facilidade de uso.

Além disso, todos podem usar o QCAD, um sistema CAD 2D fácil de usar, mas poderoso. Além disso, você não precisa de nenhuma experiência em CAD para usar o QCAD imediatamente.

5. LibreCAD

Ele permite que você crie projetos e plantas baixas em CAD 2D detalhados usando um programa de design assistido por computador (CAD) de código aberto. Você pode adicionar camadas ao seu trabalho para modificá-lo de acordo com suas especificações exatas com um kit de ferramentas de design abrangente.

Além disso, este software CAD de código aberto é totalmente gratuito para Windows, Apple e Linux. Enquanto isso, existem milhares de usuários, colaboradores e desenvolvedores que fornecem suporte e documentação gratuitos.

6. NanoCAD

Não importa em que setor você esteja, o nanoCAD pode fazer o trabalho. Facilita a criação de desenhos de diferentes níveis de complexidade, suportados por padrões internacionais.

Várias disciplinas usaram o programa com sucesso, incluindo engenharia mecânica, projeto de construção, arquitetura, projeto do local e paisagismo. No entanto, se você tiver experiência com outro CAD DWG, o nanoCAD deve estar em casa.

Além disso, possui um layout de tela altamente distinguível e uma estrutura de comando amigável ao usuário foi projetada.

7. SketchUp

Com o SketchUp, os usuários podem simular tudo, desde pequenas casas até grandes edifícios com eficiência energética. Projetado pela Trimble Inc., uma empresa empreendedora dedicada a transformar o mundo através da tecnologia.

Além de intuitivo, o SketchUp também é poderoso para profissionais e criativos. Diversas indústrias podem se beneficiar das ferramentas contidas no programa, incluindo arquitetura, engenharia, cinema, etc.

Os produtos populares do SketchUp, como SketchUp Pro, 3D Warehouse, LayOut e SketchUp Viewer, o tornam uma potência no setor de design. Portanto, você pode considerar esta ferramenta se quiser usar um software CAD gratuito.

8. TinkerCAD

Ele não oferece tantos recursos quanto outros programas CAD. No entanto, o Tinkercard é a melhor solução para criar modelos que podem ser impressos, especialmente para impressão 3D.

Além disso, o Tinkercard faz parte da família Autodesk, por isso é compatível com muitos formatos de arquivo e integrações. O Tinkercad atrai jovens para aprender CAD porque os estimula a explorá-lo.

Apesar do fato de que o público jovem pode não achar as palestras cativantes, as palestras são bastante agradáveis. Você pode aprender muito com este software CAD, como Design 3D, design eletrônico, blocos de código e muito mais.

9. Fusão 360

O Fusion 360 é um produto de software CAD desenvolvido pela Autodesk. Estudantes, criadores e entusiastas podem usá-lo gratuitamente para experimentar o design auxiliado por computador. Além de ser bom para os alunos, também é um bom aplicativo para os professores.

Usando o Fusion 360 como uma ferramenta de aprendizado, você primeiro se concentra na construção dos conceitos. Uma variedade de conceitos serão abordados, incluindo 3D Design & Modeling, Simulação e Generative Design.

No entanto, é fácil fazer tudo com o Fusion 360 porque tudo está em um só lugar. Além disso, usando este software, você pode projetar estruturas mecânicas complexas em 3D, renderizá-las em 3D, executar simulações, colaborar on-line por meio de computação em nuvem, etc.

10. Em Forma

Onshape é um excelente programa CAD conhecido por seu repositório de projetos e recursos de montagem. A plataforma de software Onshape oferece recursos de design baseados em nuvem em vez de aplicativos de desktop independentes.

Você pode gerar sólidos e superfícies complexas em apenas alguns cliques. Além disso, todas as suas ações são salvas automaticamente na nuvem, pois o Onshape é uma plataforma baseada na web. Além disso, o Onshape possui três ferramentas principais de projeto: peças, montagens e desenhos.

Conclusão

Então, essa é a nossa recomendação sobre o melhor software CAD gratuito que você pode usar em 2022. Esperamos que você encontre o perfeito que atenda às suas necessidades. Enquanto isso, caso você tenha alguma dúvida ou pergunta sobre o tema, comente abaixo e nos avise.

ARTIGOS RELACIONADOS: