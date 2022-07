Os 4 melhores navegadores da Web para Roku para experimentar em 2022

Roku é um streaming plataforma lançada em 2008. É um serviço de streaming popular com vários recursos, mas falta um navegador embutido. Ter um navegador embutido significa que você pode navegar na Internet no Roku. Roku não tem um navegador embutido, mas isso não significa que você não pode navegar a internet nele. Você pode preferir usar navegadores de terceiros para navegar a internet no Roku. Na loja do canal, você pode encontrar navegadores da web para Roku TV, que você pode usar para acessar a internet.

Melhor navegador da Web para Roku 2022

Neste artigo, listaremos alguns dos melhor navegador web para Roku que você pode preferir usar no Roku.

O Web Browser X é um dos navegadores mais populares que se pode usar no Roku. Classificamos este navegador no topo da lista por causa da interface fácil de usar. O navegador da web é melhor se você quiser navegar em sites e marcar as páginas da web. Navegar em sites com a ajuda deste navegador é bem mais fácil. No entanto, quando se trata de usar conteúdo de streaming no Youtube ou em qualquer outra plataforma, pode não lidar muito bem com isso. Você não pode usar este navegador para transmitir conteúdo de mídia e também não pode preencher formulários.

O navegador se esforça para renderizar páginas altamente complexas, então você não deve preferir fazê-lo. Embora o navegador possa ser fácil de usar, quando se trata do design da interface, é aí que falta. O design do navegador é bastante antigo e pode parecer que você instalou um navegador do início dos anos 90 no seu Roku. Fontes, design e todos os outros elementos do navegador parecem antigos.

Outro navegador que temos na lista é o PORISM. Existem apenas alguns navegadores que você encontrará para o Roku, e um deles é o POPRISM. O POPRISMO só pode ser usado para ler texto e não pode fazer nada além disso. Ele não pode renderizar a GUI, portanto, você não pode fazer mais nada no navegador. Não há GUIs, imagens, JavaScript e CSS.

Sempre que você visitar qualquer site no navegador, verá apenas textos e links. Não haverá vídeos ou imagens sendo exibidos nos sites que você visitar. Se você quiser apenas ler fóruns, notícias, feed RSS ou qualquer outra informação de texto, você pode preferir usar este navegador, ou não será útil.

O Media Browser é outro navegador suportado pelo Roku. É um dos melhor navegador web Roku, Ao contrário dos outros dois navegadores mencionados acima, você não obterá esse navegador na Roku Store e precisará fazer o download e instalá-lo separadamente. Este navegador permite navegar na internet sem qualquer navegador. A melhor coisa sobre este navegador é que você pode navegar até sites com conteúdo pesado sem que o navegador falhe.

Usando este navegador, você pode navegar na Internet e reproduzir todos os filmes, programas de TV e músicas armazenados em sua TV. Além disso, o navegador é fácil de usar com uma interface amigável. Ele também possui um conjunto de aplicativos que permite aos usuários transmitir conteúdo de seu PC para o Roku.

Outro navegador compatível com o Roku é o Roku Channel. Além de ser um navegador, você pode transmitir facilmente uma grande variedade de conteúdo no Roku com ele. Você pode navegar sem esforço na plataforma e assistir às últimas notícias, transmitir seu conteúdo favorito, tocar a música que deseja e muito mais.

O navegador tem a maior parte do conteúdo do Yahoo, e você encontrará uma grande variedade de conteúdo de mídia nele. O conteúdo de mídia no navegador continua sendo atualizado com frequência. O navegador é mais conhecido por navegar na Internet e transmitir conteúdo.

Palavras finais | Navegador Roku

Estes são alguns dos melhores navegadores Roku que você pode obter para seus dispositivos Roku. o lista de navegadores Roku é pequeno, pois não há muitos navegadores compatíveis com o Roku. A maioria dos navegadores para Roku não fará muito, exceto exibir texto ou navegar em sites não tão pesados. No entanto, se você quiser navegar em uma tela maior, poderá transmitir seu celular ou PC para a TV Roku ou dispositivo Roku e usá-lo para navegar na web.