Os 8 melhores rastreadores de estatísticas do Valorant de 2022

Jogos de motim desenvolveu e publicou Valorant, um dos jogos de tiro em primeira pessoa competitivos mais populares.

Valorant foi inspirado no jogo Counter-Strike Global Offensive e incorpora várias mecânicas de jogo, incluindo menus de compra, padrões de spray e imprecisão ao se mover ao atirar.

No entanto, no estado atual da internet, apenas alguns sites fornecem informações confiáveis ​​sobre as estatísticas do jogo dos jogadores do Valorant.

Portanto, para acompanhar seu progresso regularmente, selecionamos os melhores rastreadores de estatísticas do Valorant. Esses Rastreadores de estatísticas do Valorant fornecer estatísticas detalhadas com dados abrangentes.

Melhores rastreadores de estatísticas do Valorant de 2022

Valorant é altamente baseado em habilidades. Portanto, mecânicas ruins não permitirão que você suba na sua classificação.

E uma forma quantificável de seu desempenho mostra onde você está na escala de classificação para que possa melhorar.

E você não pode confiar apenas em seu julgamento porque é provável que você seja um pouco tendencioso quando se trata de seu desempenho.

Infelizmente, o Valorant não fornece uma página de estatísticas integrada, onde você pode visualizar todas as suas estatísticas em um só lugar.

Essa é uma das poucas coisas que ainda falta no jogo. E é aí que entram os rastreadores de estatísticas.

Com rastreadores de estatísticas valorant, você pode acompanhar seu desempenho valorant quantitativamente.

Eles compilam todas as suas estatísticas em uma página organizada para ver onde você está melhorando no jogo e onde precisa melhorar.

Lista de Valorant Tracker 2022

Então, você precisa de rastreadores de estatísticas de valorant se quiser levar valorant a sério e chegar ao topo. Aqui estão alguns dos melhores.

Rastreador.gg | Valorant rastreador de estatísticas



O rastreador de estatísticas Tracker.gg é brilhante. Os guias públicos são um dos recursos exclusivos deste Valorant Tracker.

E, se você encontrar um pico doente, uma formação estranha de Viper, ou o melhor salto de dardo de choque de sua vida, então você também pode publicá-lo como guias para Tracker.gg.

Isso ajudará outros jogadores a aprender um truque ou dois enquanto lhe dá um prêmio exclusivo para o seu perfil. Tracker.gg é único por causa disso.

Existe um aplicativo dedicado para rastrear estatísticas em movimento. E você não encontrará isso na maioria dos rastreadores de estatísticas do Valorant.

Além disso, o aplicativo Tracker.gg é ótimo para aprender um pouco mais sobre o Valorant enquanto você está em movimento.

Você pode obter todas as estatísticas individuais de que precisa no Tracker.gg. É uma ferramenta poderosa que fornece todas as informações que você precisa.

O relatório identifica seus pontos fortes e fracos para que você saiba o que está fazendo bem e o que precisa ser melhorado.

Blitz.gg | Verificador de Rank do Top Valorant



O Blitz.gg é um dos melhores rastreadores de estatísticas do mercado para Valorant, de acordo com a maioria da comunidade Valorant.

Ele foi cuidadosamente projetado para garantir que todas as estatísticas necessárias estejam disponíveis para um jogador amador do Valorant.

Você deve baixar o aplicativo do Blitz.gg para usar o serviço. Ele também deve estar em execução enquanto você joga Valorant. E você achará muitas funções do Blitz particularmente úteis.

Estatísticas de mapas, agentes e armas podem ser encontradas no banco de dados do Blitz. Eles mostram continuamente os melhores agentes em diferentes classificações, suas taxas de vitória em determinados mapas, as melhores composições de equipe e muito mais.

Além das estatísticas globais, o Blitz também permite que você visualize seu histórico de partidas anteriores, a porcentagem de precisão de seus chutes e quão bem você está se saindo em comparação com a última partida.

Todos nós temos aqueles momentos em que paramos para analisar o que deu errado durante um jogo.

Portanto, o Blitz também fornece dados analíticos pós-jogo para ajudá-lo a analisar seus erros, o que pode ajudá-lo a identificar o problema em seu jogo.

Superlobo

No mundo dos jogos multiplayer competitivos, a Overwolf é uma empresa bastante popular. Mais de um milhão de clientes do Valorant baixaram o aplicativo de seu site.

Com o Overwolf, você obtém o benefício de integrar o Tracker.gg. Assim, você obtém o melhor dos dois mundos.

Além disso, o Overwolf integra uma ampla variedade de guias comunitários. Com isso, você pode descobrir o que outros jogadores estão descobrindo ao redor do mundo em termos de dicas e truques secretos.

O Overwolf também possui um recurso interessante que ajuda a determinar suas chances de ganhar em tempo real.

No entanto, é bastante limitado em termos de funcionalidade. Ainda assim, é bastante útil por si só.

Valking.gg

Você pode ver seu perfil sempre que quiser com Valking. Ele também fornece estatísticas globais, como distribuição classificada, taxas de vitórias de agentes, listas de camadas e taxas de vitórias individuais de atacantes/defensores de agentes.

Essas estatísticas são atualizadas a cada poucas horas. Portanto, você deve verificar depois de um patch trazendo buffs e nerfs.

Dak.gg

O rastreador de estatísticas Dak.gg é uma ferramenta decente. O aplicativo, no entanto, não oferece os mesmos recursos que o Blitz e o Tracker.

Mas a ferramenta ainda fornece uma boa visão de quão bem você está se saindo ultimamente, sua taxa de vitórias, dano médio, média de mortes e outras estatísticas úteis. Infelizmente, ele não fornece uma seção de pontos fortes e fracos.

O site fornece uma seleção de estatísticas globais, como a taxa de escolha do agente, a taxa de vitórias, a porcentagem do primeiro sangue e a porcentagem de KDA.

Além disso, as composições do agente são um recurso do Dak que gostamos. Também são fornecidos dados analíticos sobre as composições de agentes mais bem-sucedidas em um determinado adesivo.

E, os dados são atualizados diariamente. Portanto, você poderá ver as últimas meta picks aqui no mesmo dia.

Valoperf

A API do Riot Valorant permite que os jogadores acompanhem suas estatísticas de jogo por meio do ValoPerf para que possam acompanhar sua melhoria de habilidade. Assim, os jogadores do Valorant podem acompanhar seu progresso com eles.

A maioria dos sites só mostra as estatísticas reais dos jogadores hoje em dia, então isso é especialmente importante.

ValorantStats.xyz – Melhor Rastreador Val



ValorStat.xyz coloca muita ênfase no papel que os estilos de jogo individuais desempenham. Ele pode ajudá-lo a fazer o melhor uso de suas habilidades para ganhar partidas.

As informações básicas que você obtém incluem seu desempenho em mapas específicos, suas armas e a composição de sua equipe. Além disso, ele informa o que você deve prestar atenção em seu jogo.

Além disso, ValorantStats.xyz pode fornecer informações após cada partida que você joga usando um algoritmo avançado.

Assim, usando esta análise, você poderá ver o quão bem você jogou em comparação com os jogos anteriores e o que deu certo e o que deu errado.

Palavras finais

Muitos aplicativos que oferecem serviços de rastreamento de estatísticas do Valorant geralmente são extremamente inexpressivos porque não é fácil para eles usar a API da Riot.

Atualmente, a maioria dos aplicativos de terceiros pode acessar apenas as últimas 20 partidas. Como resultado, esses aplicativos serão mais eficazes se você fizer login com pouca frequência.

Também é sempre possível ser banido se você usar aplicativos de terceiros, como rastreadores Valorant. Vanguard, o software anti-fraude da Riot, não gosta quando outros aplicativos interferem no jogo.

No entanto, as políticas da Riot não se aplicam à maioria dos rastreadores de estatísticas do Valorant listados neste artigo. E, nenhuma proibição resultará de usá-los.

