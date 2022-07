Oystr anuncia vagas para área de tecnologia

A Oystr anunciou a abertura de novas vagas para área de tecnologia. A empresa, que desenvolve robôs(bots) de captura e envio de informações para o ambiente jurídico, recruta profissionais de diferentes níveis – de júnior a sênior – para contratação imediata.

Há chances para os cargos de Desenvolvedor JAVA, Desenvolvedor Back-End Node.js, Desenvolvedor Front-End React e Desenvolvedor Scala. Os interessados em trabalhar na empresa poderão concorrer, ainda, à posição de Executivo de Vendas.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas grande parte delas exige que os candidatos tenham forte desejo de auto-desenvolvimento e aprimoramento; comunicação assertiva e objetiva; facilidade para dar e receber feedback; facilidade com trabalho em time; e senso de ownership e customer centric.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a uma série de benefícios, que incluem: Home Office, parceria com a ZenKlub (psicólogo online e terapia sem sair de casa), acesso ao Total Pass (convênio com academias), plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, seguro de vida, programa de indicações, day off de aniversário, vale iFood de aniversário, entre outros. A empresa reforça que não possui dress code, permitindo que os profissionais sejam eles mesmos e trabalhem como desejarem.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://oystr.solides.jobs/ para conferir a lista completa de oportunidades, bem como seus requisitos e escopo de atuação.

Sobre a empresa

A Oystr é referência no desenvolvimento de robôs inteligentes para a integração de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Desde 2014, a empresa ajuda diferentes áreas e interagirem com os mais diversos sistemas: tribunais e portais eletrônicos, bem como os sistemas de seus clientes.